Днями красуня виклала пост з цілою серією фотографій. На них фітнес-модель позує у відвертих образах, хизуючись своєю спокусливою фігурою.

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Люблю природу. Віра, любов, мир, спокій, процвітання – це те, що я бажаю вам. Щасливого кінця тижня,

– написала Луїза у своєму інстаграмі.

Фернанда Чаваррія поділилась кадрами з відпочинку / Фото з інстаграму Луїзи

Фотографії Луїзи не на жарт розбурхали користувачів мережі. Вони з величезним задоволенням лайкали її публікацію. Також під дописом фітнес-моделі з'явилось чимало коментарів. Традиційно залишаємо частину з них:

"Бездоганна";

"Красива";

"Розкішна жінка";

"Найкрасивіша та найсексуальніша";

"Ти справжня богиня";

"Мені подобається твій стиль";

"Чарівна принцеса";

"Люблю тебе, крихітко";

"Твоя краса вражає".

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Луїза Фернанда Чаваррія надзвичайно вродлива. А її розкішна фігура подобається кільком сотням тисяч її підписників. Якщо і вам припали до душі її фотографії, то гайда підписуватись на фітнес-модель.