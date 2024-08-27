Днями красуня виклала пост з цілою серією фотографій. На них фітнес-модель позує у відвертих образах, хизуючись своєю спокусливою фігурою.
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Люблю природу. Віра, любов, мир, спокій, процвітання – це те, що я бажаю вам. Щасливого кінця тижня,
– написала Луїза у своєму інстаграмі.
Фернанда Чаваррія поділилась кадрами з відпочинку / Фото з інстаграму Луїзи
Фотографії Луїзи не на жарт розбурхали користувачів мережі. Вони з величезним задоволенням лайкали її публікацію. Також під дописом фітнес-моделі з'явилось чимало коментарів. Традиційно залишаємо частину з них:
- "Бездоганна";
- "Красива";
- "Розкішна жінка";
- "Найкрасивіша та найсексуальніша";
- "Ти справжня богиня";
- "Мені подобається твій стиль";
- "Чарівна принцеса";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Твоя краса вражає".
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Луїза Фернанда Чаваррія надзвичайно вродлива. А її розкішна фігура подобається кільком сотням тисяч її підписників. Якщо і вам припали до душі її фотографії, то гайда підписуватись на фітнес-модель.