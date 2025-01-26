В Illicit Encounters провели опрос среди 1000 мужчин – 500 лысых и 500 с волосами. Что он показал, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Почему лысые мужчины такие привлекательные

А опрос показал, что с лысыми чаще начинают разговор. Они также чаще чувствовали "атмосферу непреодолимости", которая повышала их уверенность в себе.

Более 6 из 10 опрошенных почувствовали на себе больше восхищенных взглядов после потери волос.

после потери волос. Для сравнения, только треть из тех, кто имел волосы, замечали, что женщины засматриваются на них.

из тех, кто имел волосы, замечали, что женщины засматриваются на них. Чуть больше половины лысых парней сказали, что такие знаменитости, как Брюс Уиллис, сделали бритую голову крутой.

Справка. Illicit Encounters позиционируют себя как "ведущий сайт Великобритании для женатых людей, которые хотят завести роман".

Опрос показал, что ключом привлекательности лысых является уверенность в себе / Фото freepik

39-летний Тони Мур из Эшфорда потерял волосы в начале своих 30-х. Он сказал, что в конце концов пошел в парикмахерскую и попросил снять все, потому что подруга сказала, что так он будет выглядеть более привлекательно.

Женщины, кажется, считают мою голову волшебной и всегда просят к ней прикоснуться,

– добавил он.

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В Illicit Encounters подчеркнули, что уверенность – это ключ к успеху.

Лысые мужчины, которые принимают свою внешность, часто излучают уверенность в себе, которую женщины считают непреодолимой,

– отметили там.

Впрочем, конечно, некоторые мужчины отчаянно пытаются сохранить свои волосы. Для этого они добавляют в свой рацион больше продуктов, богатых витаминами. Берутся за шпинат, лосось, орехи и семена, а также за сладкий картофель. Или прибегают к более радикальным средствам, например операции по пересадке волос.

Все это происходит с большей или меньшей степенью успеха, и, к сожалению, не всегда приводит к желаемому результату. Так что, согласитесь, сохранять уверенность в себе – куда более простой способ.