Олимпийский прыгун в воду Жюль Буйе привлек к себе внимание поклонников после того, как продемонстрировал впечатляющие плавки, которые произвели настоящий фурор в сети. Пользователи активно обсуждали, не тесно ли ему.

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Узкие плавки стали причиной обсуждений

Французский спортсмен нацелился на золото Олимпийских игр в Париже 2024 года, но именно его выбор ультратесных плавок вызвал настоящий ажиотаж.

Буйе для своих прыжков всегда выбирает эффектные плавки / Фото из инстаграма Буйе

На нынешних играх внимание привлекают не только выступления спортсменов. Голландский спортсмен Арно Камминга также вызвал ажиотаж своими узкими плавками, заставив болельщиков дерзко задуматься: "Законно ли это?".

22-летний Буйе стремится к славе в финале мужских синхронных прыжков с 3-метрового трамплина в пятницу вместе с товарищем по команде Алексисом Яндардом.

После погружения в бассейн, Буйе появился перед камерами, щеголяя плавками, которые не оставляли места для воображения и вызвали шквал восторженных комментариев в социальных сетях.

"Я просто очень надеюсь, что его плавки платят за полтора часа", – пошутил один из пользователей, тем временем другие шутливо окрестили его "золотым призером Олимпийских игр по плаванию Жюлем Буйе, Франция, лидирующая на дюймы", отмечая его откровенный вид.



Тесные плавки Буйе стали причиной для обсуждения / Кадр из видео

Третий пользователь беззаботно прокомментировал преимущество Буйе: "Полное мошенничество! Большинство дайверов имеют 2 ноги, а он – 3!"

Не стоит забывать, что Буйе также будет соревноваться в индивидуальных соревнованиях на 3-метровом трамплине, где он является сильным соперником после своей серебряной победы на прошлогоднем Чемпионате Европы по прыжкам в воду в Жешуве.

Спортсмен из Анси завоевал бронзовую медаль в составе смешанной команды на чемпионате мира и завоевал золото на чемпионате Европы в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в Белграде в начале этого года.

Буйе повезло, что во время пятничной церемонии открытия не произошло того, что случилось с одним из участников, которого несколько подвел элемент гардероба. Во время спорного сегмента церемонии открытия яичко одного из исполнителей случайно обнажилось из-за слишком тесных шорт.

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Несмотря на его смущение или дополнительный ветерок на реке Сена, неисправность гардероба была на уровне глаз большинства зрителей во время противоречивой сцены с изображением греческого бога Диониса, которая столкнулась со значительной реакцией из-за своего сходства с картиной Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", изображающей библейскую сцену с Иисусом Христом и его учениками.