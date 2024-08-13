В День левши вспомним этих гиперуспешных мужчин, которые ловко обращаются с левой

Всемирный день леворуких основала 13 августа 1976 года организация Left-handers International. А шире отмечать его начали в 1992 году по инициативе британцев.

Генетическая природа леворукости все еще в процессе изучения. Тем не менее примерно десятая часть всех людей – левши. Интересно, что больше таких среди мужчин, чем женщин.

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Для чего отмечают Международный день левшей

В общем День левши отмечают ежегодно 13 августа, чтобы обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются леворукие люди в мире, в основном приспособленном для праворуких. Этот день также имеет целью повысить осведомленность об особенностях леворуких. И напомнить, что они имеют равные права на удобную среду.

Сейчас во многих странах есть специальные магазины для леворуких, где можно приобрести ножи, ножницы, различные приспособления, спортивные принадлежности, швейные машинки, холодильники, фотоаппараты, компьютеры, приспособлены для левшей и многое другое. Также для левшей создают специальные музыкальные инструменты, на заводах и фабриках есть станки для леворуких.

Примерно десятая часть людей – левши, и интересно, что больше их среди мужчин / Фото stockking@freepik

Среди известных современных мужчин, которые являются левшами, фигурируют такие имена:

Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из самых богатых людей мира.

Баррак Обама, 44 президент США.

Леонардо Ди Каприо, известный актер и продюсер.

Левая рука ведущая также у Джорджа Майкла, Сильвестра Сталлоне, Брюса Уиллиса, Тома Круза, Брэда Питта, Киану Ривза, Пола Маккартни и многих других. Эти люди достигли значительного успеха, и леворукость отнюдь не мешала им.

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К сожалению, не так просто найти информацию об известных украинцах, которые являются левшами. В частности, из-за советского сомнительного наследия, ведь тогда таких детей пытались переучивать на правую руку. Поэтому в Украине до сих пор факт леворукости не всегда широко освещается.

Однако некоторых известных леворуких украинцев можно назвать. Это, например, Александр Усик, известный боксер, абсолютный чемпион мира, и Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" и общественный деятель.