29-летняя госпожа Дэниелс говорит, что спит не с таким большим количеством клиентов, как можно было бы подумать. Она объясняет это мужским одиночеством.

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Микки зарабатывает не за секс

Никто не поверит, но я не сплю с 80 процентами моих клиентов. У меня много заказов, где мужчины говорят мне, что не хотят полового акта, а просто хотят тратить время на другие вещи,

– объясняет она.

Время, проведенное с госпожой Дэниелс, стоит недешево, но мужчины готовы платить 1300 долларов за час, чтобы поговорить с кем-то.

Микки зарабатывает по 1300 долларов в час / Фото из инстаграма Дэниелс

"Многие мужчины боятся быть такими, какими они есть, даже в отношениях со своими женами или подругами. Я не думаю, что большинство мужчин чувствуют себя комфортно в собственной шкуре из-за давления общества в наши дни", – сказала она в интервью.

По ее словам, мужчины ищут утешения в эскорте, который не будет их осуждать и примет их такими, какими они есть, как это делаем мы.

Госпожа Дэниелс отметила, что мужчины, как правило, хотят расспрашивать о ее жизни и повседневных делах, чтобы отвлечься от собственных проблем.

Я думаю, что они действительно хотят поговорить о чем-то другом, кроме того, что происходит у них дома, на работе или и там, и там,

– заметила она.

Иногда разговоры становятся настолько интенсивными, что госпоже Дэниелс нужно час – два, чтобы успокоиться.

"Я чувствую себя эмоционально истощенной почти после каждого заказа. Как эскортница, я отдаю много себя эмоционально, духовно и ментально, чтобы они могли получить хороший опыт", – объяснила она.

У 29-летней девушки также есть клиенты с более нишевыми запросами.

Некоторые мужчины просто хотят, чтобы их нянчили и массировали, был еще один парень, который хотел, чтобы я подавала ему напитки в нижнем белье. Они приходят ко мне, чтобы получить близость, получить ту искру и получить то, чего они хотят и на что заслуживают,

– говорит она.

Еще одна причина, почему многие ее клиенты не спят с ней, – это нервозность и неспособность выполнить желание, когда дело доходит до дела.

Микки говорит, что 80% мужчин не спят с ней / Фото из инстаграма Дэниелс

"Даже 24-летние парни, которые, казалось бы, должны были бы реветь и быть готовыми к действию, не могут справиться с давлением ситуации или даже просто со мной, которая стоит перед ними", – добавила она.

Микки думает, что мужчины не понимают, что это нормально – быть неуверенным в себе в постели или не быть способным действовать из-за давления.

Существует целый ряд причин, почему мужчины не могут проявить себя во время ее сеансов. Первопричиной обычно является что-то эмоциональное. Если мужчина переживает развод, разрыв отношений или тяжелые времена на работе.

Я работаю в этой индустрии уже десять лет и видела все это. Я бы никогда не заставила кого-то чувствовать себя хуже только из-за того, что он не может заниматься со мной сексом. Я все равно могу их удовлетворить и обслужить,

– сказала она.

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Как видите, эскорт не всегда предполагает секс за деньги. Иногда с солидными суммами расстаются для того, чтобы не чувствовать себя одинокими.