То есть когда пережили суровые нездоровые диеты и чрезмерные тренировки во время подготовки к ролям. Приходилось идти на значительные жертвы, чтобы соответствовать требованиям роли. Но потом – приходилось об этом жалеть.
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Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Том Харди и другие
- Джордж Клуни набрал 13 килограммов за месяц для фильма "Сириана" 2005 года. "Люди всегда думают: о, это будет весело. Но это все равно что ежедневно участвовать в соревнованиях по поеданию пирогов. Я был несчастен, потому что я был в Италии, и мне не хотелось есть. А кто не хочет есть в Италии?" – вспоминал он. А для фильма "Полночное небо" в 2020 году Клуни похудел на 30 килограммов, чтобы сыграть больного раком астронома. Джордж тогда оказался в больнице с панкреатитом за 4 дня до начала съемок.
- Кристиан Бейл потерял почти 30 килограммов за 4 месяца подготовки к съемкам фильма "Машинист" 2004. Его ежедневный рацион состоял из яблока, банки тунца и кофе. В 2019 году он заявил, что больше не заинтересован в таких радикальных физических преобразованиях для фильмов: "Если я буду продолжать делать то, что делал в прошлом, то умру". Бэйл также набрал 20 килограммов за короткий промежуток времени, чтобы сыграть бывшего вице-президента Дика Чейни в фильме "Вице" 2018. Чтобы набрать вес, он "ел много пирогов".
Эти актеры (и не только) пошли на немалые жертвы ради роли / Коллаж 24 Канала из фотографий АР
- Том Харди рассказал, что тренировки для "Темного рыцаря: Возрождение легенды" 2012 застряли в его теле: "За любые резкие физические изменения приходится расплачиваться. Я не повредил свое тело, но я, определенно, немного больнее, чем был раньше. У меня есть суставы, которые щелкают, которые, возможно, не должны щелкать. И носить детей немного тяжелее, чем раньше".
- Джесси Меткалф рассказал, что во время съемок в фильме "Джон Такер должен умереть" 2006 года он "не ел, а тренировался трижды в день". Он объяснил, что был в спортзале все время, когда не был на съемочной площадке, и что подготовка к роли требовала "тренироваться и есть лосося каждый вечер".
- Джейкоб Элорди съедал полкило бекона каждый день, чтобы сыграть Элвиса Пресли в фильме "Присцилла" 2023. Режиссер София Коппола объяснила: это Присцилла Пресли рассказала им, что Элвис любил очень прожаренный бекон.
- 50 Cent потерял более 22 килограммов за 10 недель, чтобы сыграть больного раком в фильме All Things Fall Apart 2011. Он сделал это, придерживаясь жидкой диеты и бегая на дорожке по 3 часа в день.