Страховые бьют тревогу: как мошенники пытаются раскрутить их на деньги

Цифровизация всего на свете имеет как свои плюсы, так и минусы. И пока одни люди активно распространяют "фотографии" людей, нарисованных искусственным интеллектом, другие используют его для того, чтобы раскрутить страховые компании на грубые деньги.

Эксперты считают, что водители могут пользоваться фотографиями, сделанными искусственным интеллектом, чтобы преувеличить повреждения автомобиля. Цель: получить большую страховую выплату, пишет 24 Канал со ссылкой на The Express. И это, считают специалисты, может негативно повлиять на автомобильную индустрию.

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Искусственный интеллект против страховых компаний

Эксперты отмечают, что генеративные соревновательные сети (Generative Adversarial Networks, GAN), которые внедрили в течение последних нескольких месяцев в основных инструментах генерации изображений, вероятно, все лишь ухудшили. По их мнению, человечество движется к тому, что специалисты не смогут определить, является ли фото аутентичным, или его изменили с помощью искусственного интеллекта. По словам главного технического директора FleetCheck Нила Авента, поддельные фотографии становятся все более правдоподобными.

Если вы возьмете изображение автомобиля, который попал в аварию, и попросите ИИ "добавить царапины и легкие вмятины вдоль дверной панели" сегодня, то результат будет гораздо убедительнее, чем это было даже в прошлом году,

– подчеркнул он в FleetNews.

Поэтому, люди могут просить ИИ усилить эффект повреждений, чтобы получить большую сумму возмещения от страховых компаний.

Так, прошлом году в страховой компании Zurich предупредили, что наблюдают "всплеск мошенничества", когда злоумышленники используют ИИ для создания искусственных страховых возмещений. Говорят, что некоторые примеры включают полностью сфабрикованные счета за ремонт, инженерные отчеты и сметы на ремонт.

К слову! Все это может не пугать новичка Формулы-1 Кими Антонелли. Ему подарили Mercedes-AMG GT, но ездить на нем он не сможет, и вот почему.



Мошенники хотят раскрутить страховые компании на деньги / Фото freepik

Мошенникам не нужно выходить из дома

Специалисты отметили, что для участников дорожного движения быстро становится возможным "создать мошенническое заявление о возмещении убытков, не выходя из-за компьютера".

Руководитель отдела по борьбе с мошенничеством компании Zurich Скотт Клейтон отметил, что у страховой есть базовые проверки заявок. В то же время он предположил, что индустрия в целом нуждается в создании эффективной технологии, с помощью которой можно было бы выявлять фальшивые заявления о выплате страховых возмещений.

Вместе с тем Нил Авент добавил, что водители должны играть важную роль в предотвращении мошенничества. Им следует фотографировать и фиксировать повреждения сразу же после столкновения.

Владельцы автопарков должны осознавать растущий потенциал мошенничества и его влияние на их страховые расходы,

– добавил он.

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Также он призвал участников ДТП фотографировать не только собственное транспортное средство, но и другие, попавшие в это дорожно-транспортное происшествие. Таким образом страховая будет иметь более высокие шансы не попасть на крючок тех, кто хочет нажиться на ней.