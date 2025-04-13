Известно, что Кими Антонелли подарили Mercedes-AMG GT 63. Но он не может садиться за руль этого авто у себя дома – в Италии – из-за закона, который вступил в силу в декабре прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на The Drive.

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Почему Антонелли не может ездить на авто

Штука довольно интересная. Выяснилось, что Италия ограничивает всех молодых водителей автомобилей. Им разрешено ездить только на машинах мощностью 75 киловатт, что эквивалентно 100 лошадиным силам, на тонну. Это ограничение действует в течение первых трех лет с момента получения ими водительского удостоверения.

Доподлинно неизвестно, какую модель в свое распоряжение получил Антонелли. Как пишет издание Gazzetta Motori, говорится об автомобиле GT 63 S мощностью 576 лошадиных сил. Заметим, что эта версия пока не продается. В то же время это не имеет никакого значения, ведь он все равно не сможет ездить на ней по родной Италии.



Кими Антонелли может похвастаться Mercedes-AMG GT 63 / Фото Mercedes

Мы не будем спорить, что этот закон действительно кажется разумным. Следует понимать, что большинство начинающих водителей не могут похвастаться большим опытом управления, чтобы садиться за руль мощных автомобилей. В то же время говорится об Антонелли. Он все же входит в меньшинство, ведь его рабочая машина имеет мощность более 1000 лошадиных сил на тонну.

Как отмечают журналисты, Антонелли катается в другую страну каждые две недели в течение сезона. Сам пилот Формулы-1 ходит в государственную школу. Правда, учится он онлайн в связи со своей работой.

Если говорить о Mercedes, то ее штаб-квартира расположена в Великобритании. И там Антонелли может смело кататься на своем служебном GT. Но как только он возвращается домой к родным, например, на праздники, то юридически он не имеет никакого права сесть за руль своего спорткара.



Сейчас Антонелли не может садиться за руль этого авто в Италии / Фото Mercedes

С другой стороны, возможно, его это и устраивает. Он может целиком и полностью удовлетворять свои потребности в адреналине во время гонок. И, например, тоже отдавать предпочтение малолитражке или электрическому ситикару как, например, Билл Гейтс.

Что известно о Кими Антонелли

Он – сын гонщика Марко Антонелли. Команда Mercedes заметила одаренного парня во время его карьеры картингиста. В ней уроженец Болоньи собрал невероятное количество победных трофеев.

В автогонках он дебютировал в возрасте 15 лет. Впоследствии парень получил еще больше титулов – в чемпионатах Италии и ADAC F4 в 2022 году, а также в региональных категориях Формулы Регионального Ближнего Востока и Европы годом позже.

Заметим, что от подростка всегда требовали немало. А шумиха вокруг его вероятных будущих перспектив лишь росла после новости о том, что Льюис Хэмилтон заявил, что в 2025 году перейдет в Ferrari. Таким образом его место станет вакантным.

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Собственно, в Mercedes пристально следили за Антонелли. И после его 18-летия на Гран При Италия команда объявила, что домашний фаворит действительно станет заменой семикратного чемпиона мира Хэмилтона за рулем "Серебряных стрел".