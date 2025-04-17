Страхові б'ють на сполох: як шахраї намагаються розкрутити їх на гроші

Цифровізація всього на світі має як свої плюси, так і мінуси. І поки одні люди активно поширюють "світлини" людей, намальованих штучним інтелектом, інші використовують його для того, щоб розкрутити страхові компанії на грубі гроші.

Експерти вважають, що водії можуть користуватись світлинами, зробленими штучним інтелектом, щоб перебільшити пошкодження автомобіля. Мета: отримати більшу страхову виплату, пише 24 Канал з посиланням на The Express. І це, вважають фахівці, може негативно вплинути на автомобільну індустрію.

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Штучний інтелект проти страхових компаній

Експерти наголошують, що генеративні змагальні мережі (Generative Adversarial Networks, GAN), які впровадили впродовж останніх кількох місяців в основних інструментах генерації зображень, ймовірно, усе лиш погіршили. На їхню думку, людство рухається до того, що фахівці не зможуть визначити, чи є фото автентичним, чи його змінили з допомогою штучного інтелекту. За словами головного технічного директора FleetCheck Ніла Авента, підроблені фотографії стають все більш правдоподібними.

Якщо ви візьмете зображення автомобіля, який потрапив в аварію, і попросите ШІ "додати подряпини і легкі вм'ятини вздовж дверної панелі" сьогодні, то результат буде набагато переконливішим, ніж це було навіть торік,

– наголосив він у FleetNews.

Відтак, люди можуть просити ШІ посилити ефект пошкоджень, щоб отримати більшу суму відшкодування від страхових компаній.

Так, торік у страховій компанії Zurich попередили, що спостерігають "сплеск шахрайства", коли зловмисники використовують ШІ для створення штучних страхових відшкодувань. Кажуть, що деякі приклади включають повністю сфабриковані рахунки за ремонт, інженерні звіти та кошториси на ремонт.

До слова! Усе це може не лякати новачка Формули-1 Кімі Антонеллі. Йому подарували Mercedes-AMG GT, але їздити на ньому він не зможе, і ось чому.



Шахраї хочуть розкрутити страхові компанії на гроші / Фото freepik

Шахраям не потрібно виходити з дому

Фахівці наголосили, що для учасників дорожнього руху швидко стає можливим "створити шахрайську заяву про відшкодування збитків, не виходячи з-за комп'ютера".

Керівник відділу боротьби з шахрайством компанії Zurich Скотт Клейтон наголосив, що у страхової є базові перевірки заявок. Водночас він припустив, що індустрія в цілому потребує створення ефективної технології, з допомогою якої можна було б виявляти фальшиві заяви про виплату страхових відшкодувань.

Разом з тим Ніл Авент додав, що водії повинні відігравати важливу роль у запобіганні шахрайству. Їм слід фотографувати та фіксувати пошкодження відразу ж після зіткнення.

Власники автопарків повинні усвідомлювати зростаючий потенціал шахрайства та його вплив на їхні страхові витрати,

– додав він.

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Також він закликав учасників ДТП фотографувати не лише власний транспортний засіб, а й інші, які потрапили у цю дорожньо-транспортну пригоду. Таким чином страхова матиме вищі шанси не потрапити на гачок тих, хто хоче нажитись на ній.