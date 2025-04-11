Она, к сожалению, часто страдает из-за вредных привычек водителя. Механики из sto_mrdriver в тиктоке поделились распространенными действиями, которые убивают трансмиссию. 24 Канал расскажет об этом подробнее, а вместе с этим перескажет и советы по избежанию этих ошибок.

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Какие действия убивают коробку передач и как их избежать

Одной из самых больших ошибок, которую делают владельцы авто с автоматической коробкой, является неправильная последовательность действий во время остановки. Если сразу ставить машину на "паркинг" без ручника, механизм трансмиссии будет постепенно изнашиваться.

Правильные действия следующие: приехали, поставили нейтралку, отпустили педаль тормоза, снова нажали, поставили ручник, и тогда на паркинг,

– советует механик в видео.

Еще один распространенный враг коробки передач – несвоевременная замена трансмиссионного масла. Если пренебрегать им, внутренние элементы будут работать в стрессовом режиме, а это приведет к перегреву и разрушению.

Механики в тиктоке объяснили, как уберечь коробку передач: смотрите видео sto_mrdriver

Также опасно резко разгоняться и тормозить – в такие моменты коробка постоянно переключает передачи вверх и вниз, что создает чрезмерную нагрузку. "Это максимально то, что убивает вашу коробочку", – отмечает механик.

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Не менее вредными являются частые перегревы. Если вы часто ездите агрессивно, стоит или менять масло чаще, или установить дополнительное охлаждение для коробки.

Раз в 60 тысяч меняешь масло, никаких проблем не будет. Ну и 100% это активная езда: если ты коробочку перегреваешь, то просто чаще меняй или устанавливай дополнительное охлаждение,

– подытожил механик.

"Коробку передач прежде всего убивают люди, которые неправильно ее обслуживают", – подчеркивают специалисты. То есть ваша коробка может служить долго, если ее правильно обслуживать и не мучить лишними действиями. Просто вычеркните эти вредные привычки – и сэкономите себе немало нервов и денег.