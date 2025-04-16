Более того, байки стали даже средством эмансипации, символом молодости и страсти стильных людей. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее об этом преобразовании.

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Как мотоциклы из средства передвижения стали завсегдатаями модных подиумов

Жюльен Буде (Julien Boudet), он же Bleu Mode – художник, известный своими фэшн-фотографиями, основанными на мотокультуре. Его эстетика из отработанного масла и выхлопных труб кажется устаревшей, но именно она вдохновила целое поколение музыкантов, фотографов, режиссеров и модельеров.

Как энтузиаст стиля, я рассматриваю мотоциклы как продолжение личности гонщика. Эстетика гонок очень популярна, о чем свидетельствуют многочисленные коллаборации между модными брендами и брендами уличной одежды с миром автомобилей, мотоциклов и Формулы-1,

– писал Буде в инстаграме.

Тем не менее образ байкера эволюционировал – теперь он ассоциируется с динамичными и модными людьми, далекими от клише 60-летнего "воскресного байкера". Мотоциклы сейчас пропагандируют очень активные в социальных сетях молодые люди с напористым стилем.

Культура Bike Life также внесла свой вклад в эту трансформацию. Это практика трюков на колесах и других трюков мотокросса на асфальте.

Образ байкера сейчас ассоциируется с динамичными и модными людьми / Фото fxquadro@freepik

Спортивный журналист Квентин Луи напоминает и о музыкальном аспекте. SCH в Bande organisée вспоминает про shifter pro – техническую революцию 2010-х, что позволила переключать передачи без сцепления. В своей музыке SCH также рассказывает о спортивном мотоцикле Yamaha R1 с объемом двигателя в 1000 кубических сантиметров.

Также вспомним Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki – это пели Laylow и S.Pri Noir в альбоме La cour des miracles в феврале 2024. Эта ода японскому бренду, самому популярному в рэп-мире, а еще это ода боевой и обостренной мужественности.

А вот Jul, артист, известный многочисленными ссылками на мотоциклы, сумел интегрировать их в романтический контекст в песне Toto et Ninetta 2018 года. В ней машина изображена как самостоятельный персонаж в повседневной жизни пары – средство побега, чтобы прожить историю любви более полно.

Жюльен Буде также напоминает, что что платья от кутюр и большие мотоциклы хорошо сочетаются, даже шикарно. Изысканность одежды и брутальность мотоцикла – это прекрасная поэтическая идея. В конце концов, мотоциклы всегда были неотъемлемой частью съемок модных журналов.

Стильная одежда и мотоциклы очень хорошо сочетаются / Фото senivpetro@freepik

Но сейчас они выходят на новый уровень – с беспрецедентным интересом со стороны индустрии и подиумов. За последние 5 лет байкерский тренд или тренд мотокора вскарабкался на подиумы.

В 2022 Ким Кардашян поддержала этот тренд, надев легендарную байкерскую куртку, подписанную Balenciaga. Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид пошли по ее следам, и мотоклубный стиль распространился массово.

Неожиданно все начали носить байкерские куртки, это заметили лейблы и бросились выпускать коллекцию за коллекцией с полной байкерской экипировкой. За эти годы движение так быстро развилось, что модные дома, кажется, взяли его за основной элемент, к которому возвращаются почти каждый сезон, причем и в мужских, и в женских коллекциях.

Идя в ногу со временем, производители начали выпускать линии одежды и аксессуаров в стиле лайфстайл, чтобы зарекомендовать себя среди широкой публики. Между тем публика, которая любит самокаты и велосипеды, радостно переняла байкерский дух.

Далее же популярность мотоциклов среди модников, которые сами редко ездят на них, определила любимый повседневный образ для многих небайкерских людей. Вот так своеобразная эстетическая пропитка добавила немного свежести в классические образы. И, пожалуй, именно так мотоциклы стали одним из современных символов поп-культуры.