Ба більше, байки стали навіть засобом емансипації, символом молодості та пристрасті стильних людей. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше про це перетворення.

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Як мотоцикли з засобу пересування стали завсідниками модних подіумів

Жюльєн Буде (Julien Boudet), він же Bleu Mode – художник, відомий своїми фешн-фотографіями, заснованими на мотокультурі. Його естетика з відпрацьованого масла і вихлопних труб здається застарілою, але саме вона надихнула ціле покоління музикантів, фотографів, режисерів і модельєрів.

Як ентузіаст стилю, я розглядаю мотоцикли як продовження особистості гонщика. Естетика перегонів дуже популярна, про що свідчать численні колаборації між модними брендами та брендами вуличного одягу зі світом автомобілів, мотоциклів та Формули-1,

– писав Буде в інстаграмі.

А проте образ байкера еволюціонував – тепер він асоціюється з динамічними й модними людьми, далекими від кліше 60-річного "недільного байкера". Мотоцикли нині пропагують дуже активні в соціальних мережах молоді люди з напористим стилем.

Культура Bike Life також зробила свій внесок у цю трансформацію. Це практикування трюків на колесах та інших трюків мотокросу на асфальті.

Образ байкера нині асоціюється з динамічними та модними людьми / Фото fxquadro@freepik

Спортивний журналіст Квентін Луї нагадує і про музичний аспект. SCH у Bande organisée згадує про shifter pro – технічну революцію 2010-х, що дозволила перемикати передачі без зчеплення. У своїй музиці SCH також розповідає про спортивний мотоцикл Yamaha R1 з об'ємом двигуна у 1000 кубічних сантиметрів.

Також згадаймо Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki – це співали Laylow і S.Pri Noir в альбомі La cour des miracles у лютому 2024. Ця ода японському бренду, найпопулярнішому в реп-світі, а ще це ода бойовій та загостреній мужності.

А от Jul, артист, відомий численними посиланнями на мотоцикли, зумів інтегрувати їх у романтичний контекст у пісні Toto et Ninetta 2018 року. У ній машина зображена як самостійний персонаж у повсякденному житті пари – засіб втечі, щоб прожити історію кохання більш повно.

Жюльєн Буде також нагадує, що сукні від кутюр і великі мотоцикли добре поєднуються, навіть шикарно. Вишуканість одягу і брутальність мотоцикла – це прекрасна поетична ідея. Зрештою, мотоцикли завжди були невіддільною частиною зйомок модних журналів.

Стильний одяг та мотоцикли дуже добре поєднуються / Фото senivpetro@freepik

Але зараз вони виходять на новий рівень – з безпрецедентним інтересом з боку індустрії та подіумів. За останні 5 років байкерський тренд або тренд мотокора видерся на подіуми.

У 2022 Кім Кардашян підтримала цей тренд, одягнувши легендарну байкерську куртку, підписану Balenciaga. Емілі Ратаковскі, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер і Белла Хадід пішли її слідами, і мотоклубний стиль поширився масово.

Несподівано всі почали носити байкерські куртки, це помітили лейбли та кинулися випускати колекцію за колекцією з повним байкерським екіпіруванням. За ці роки рух так швидко розвинувся, що модні будинки, здається, взяли його за основний елемент, до якого повертаються майже щосезону, причім і в чоловічих, і в жіночих колекціях.

Йдучи в ногу з часом, виробники почали випускати лінії одягу та аксесуарів у стилі лайфстайл, щоб зарекомендувати себе серед широкої публіки. Тим часом публіка, яка полюбляє самокати та велосипеди, радо перейняла байкерський дух.

Далі ж популярність мотоциклів серед модників, які самі рідко їздять на них, визначила улюблений повсякденний образ для багатьох небайкерських людей. Ось так своєрідне естетичне просочування додало трохи свіжості в класичні образи. І, мабуть, саме так мотоцикли стали одним із сучасних символів попкультури.