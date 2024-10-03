После того как вы выстираете одежду, у вас есть только половина шансов избавиться от пятна. Чтобы сохранить свою любимую белую вещь, надо вывести пятна с нее дополнительными способами. GQ пишет о них – и, что важно, все необходимые инструменты для этого вы найдете дома.

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Как вывести пятна крови

Лучший способ – быстро положить вещь под холодную воду и потереть марсельским мылом. Если кровь успела засохнуть, можно воспользоваться лимонным соком перед тем, как положить вещь в стиральную машину с обычным моющим средством.

Только не берите отбеливатель, иначе будут разводы, а пятно станет из красного желтым.

Как вывести пятна от жира или вина

Важно не заваривать пятно в горячей воде, поэтому замочите его в холодной и потрите мылом перед тем, как положить в стиральную машину при температуре 40 градусов. Если действовать немедленно, пятно должно исчезнуть.

Если у вас под рукой есть кукурузная мука или тальк, засыпьте ими пятно и подождите, пока оно впитается и высохнет, а потом осторожно почистите его щеткой и тогда уже в стиралку.

Важно знать, как эффективно выводить трудные пятна с одежды / Фото freepik

Как удалить пятна от кофе или шоколада

Чтобы избавиться от пятна от кофе или шоколада, нужно набраться смелости, ведь помидоры – один из самых стойких продуктов. Вам понадобится бикарбонат натрия (сода), сок лимона и мыло сок лимона и мыло.

Нанесите их одно за другим, втирая слоем, перед тем, как положить футболку в стиральную машину в обычном цикле с вашим обычным моющим средством.

Как убрать пятна от пота

Чтобы удалить, опять же, лучшим средством является мыло и лимонный сок. Если ваша футболка посерела, используйте соду и добавьте ее в обычный стиральный порошок. Это лучший способ вывести пятно с белого белья.