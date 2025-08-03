Но даже несмотря на это, ароматы на основе мускуса едва ли не правят миром – ведь их считают афродизиаком. Почему так и на какие духи обратить внимание, расскажет 24 Канал благодаря T3.

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А все благодаря оленям: какие мускусные духи правят миром в 2025?

Итак, мускус изначально получали из жидкости, которая содержалась в железистом мешке самца мускусного оленя. Олени этой жидкостью привлекали пару. Люди же научились ее высушивать в мускусную капсулу с порошком, что в сочетании с алкоголем давал очень приятный запах.

Сегодня мускусные ароматы не делают из оленей, они являются смесью синтетических и растительных материалов, но имеют тот же запах. Однако со времен оленей мускусные ароматы приобрели и удерживают репутацию афродизиаков.

Мускус чаще всего является базовой нотой, он сбалансирует или усиливает янтарные и древесные ароматы, но не только. Вот подборка лучших мускусных ароматов для мужчин:

BVLGARI Pour Homme. Здесь вы можете ожидать ноты амбретты или мускусной мальвы, белого мускуса, черного чая и дерева гваяка, поэтому эти духи имеют легкий аромат специй и древесины.

Здесь вы можете ожидать ноты амбретты или мускусной мальвы, белого мускуса, черного чая и дерева гваяка, поэтому эти духи имеют легкий аромат специй и древесины. Tom Ford Ombre Leather. Древесно-пряный аромат, имеющий ноты пачули, ветивера, мха, амбры и кардамона, которые и придают ему мускусный оттенок. Чтобы сбалансировать насыщенность и добавить свежести, он также имеет ноты жасмина.

Древесно-пряный аромат, имеющий ноты пачули, ветивера, мха, амбры и кардамона, которые и придают ему мускусный оттенок. Чтобы сбалансировать насыщенность и добавить свежести, он также имеет ноты жасмина. Le Labo Another 13. Это унисекс-аромат с самой сильной нотой мускуса в сердце. Амбретта или амброксан – это синтетическая нота животного мускуса, а сбалансирована она мхом, жасмином, грушей, яблоком и цитрусовыми.

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