Но даже несмотря на это, ароматы на основе мускуса едва ли не правят миром – ведь их считают афродизиаком. Почему так и на какие духи обратить внимание, расскажет 24 Канал благодаря T3.
Смотрите также Женщин расспросили, какие духи им нравятся на мужчинах – и вот какие названия звучали чаще всего
А все благодаря оленям: какие мускусные духи правят миром в 2025?
Итак, мускус изначально получали из жидкости, которая содержалась в железистом мешке самца мускусного оленя. Олени этой жидкостью привлекали пару. Люди же научились ее высушивать в мускусную капсулу с порошком, что в сочетании с алкоголем давал очень приятный запах.
Сегодня мускусные ароматы не делают из оленей, они являются смесью синтетических и растительных материалов, но имеют тот же запах. Однако со времен оленей мускусные ароматы приобрели и удерживают репутацию афродизиаков.
Мускус чаще всего является базовой нотой, он сбалансирует или усиливает янтарные и древесные ароматы, но не только. Вот подборка лучших мускусных ароматов для мужчин:
- BVLGARI Pour Homme. Здесь вы можете ожидать ноты амбретты или мускусной мальвы, белого мускуса, черного чая и дерева гваяка, поэтому эти духи имеют легкий аромат специй и древесины.
- Tom Ford Ombre Leather. Древесно-пряный аромат, имеющий ноты пачули, ветивера, мха, амбры и кардамона, которые и придают ему мускусный оттенок. Чтобы сбалансировать насыщенность и добавить свежести, он также имеет ноты жасмина.
- Le Labo Another 13. Это унисекс-аромат с самой сильной нотой мускуса в сердце. Амбретта или амброксан – это синтетическая нота животного мускуса, а сбалансирована она мхом, жасмином, грушей, яблоком и цитрусовыми.
Топовые мускусные духи для мужчин / Смотрите фото производителей
Стоит знать Духи с феромонами: действительно ли они помогут вам соблазнить кого угодно
- Giorgio Armani Privé Musc Shamal. Вдохновленный пустыней и ветрами Шамаль, он чувственный, теплый и роскошный, с нотами амбры, кедра, ванили и розы.
- Hermès Hermessence Cardamusc Essence. Это праздник кардамона, достаточно пряный аромат, но его дополняют ноты мускуса. Hermès не разглашает ноты, поэтому это аромат со шлейфом таинственности.
- Diptyque L'Eau Papier. Еще один унисекс-аромат, мускусный, пудровый с легкими цветочными нотами. Имеет сильные ноты белого мускуса, светлого дерева и рисовой пары.
- Viktor & Rolf Spicebomb Metallic Musk. Один из самых крутых флаконов, мускусный, теплый и пряный. Он имеет ноты замши, кожи, лаванды и бергамота, а также специй из черного перца и корицы.
- D.S. & DURGA Sweet Do Nothing. Это сложный аромат, его базовые ноты содержат водяной мускус, что компенсируется техасским кедром и инжиром, цветком апельсина, нероли и пустынным перцем. Поэтому аромат является смелым, теплым и пряным.
- Jo Malone Rose & White Musk Absolu. Здесь легкое использование мускуса, но аромат чрезвычайно насыщенный. Белый мускус лежит в основе и придает запаху пудровую, чистую ноту, которая уравновешивается сладкой розой, удом и амброй.