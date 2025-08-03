Та навіть попри це, аромати на основі мускусу мало не правлять світом – адже їх вважають афродизіаком. Чому так та на які парфуми звернути увагу, розповість 24 Канал завдяки T3.

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А все завдяки оленям: які мускусні парфуми правлять світом у 2025?

Отже, мускус спочатку отримували з рідини, яка містилася в залозистому мішку самця мускусного оленя. Олені цією рідиною приваблювали пару. Люди ж навчилися її висушувати в мускусну капсулу з порошком, що у поєднанні з алкоголем давав дуже приємний запах.

Сьогодні мускусні аромати не роблять з оленів, вони є сумішшю синтетичних і рослинних матеріалів, але мають той самий запах. А проте з часів оленів мускусні аромати здобули та утримують репутацію афродизіаків.

Мускус найчастіше є базовою нотою, він збалансовує або підсилює бурштинові та деревні аромати, але не тільки. Ось добірка найкращих мускусних ароматів для чоловіків:

BVLGARI Pour Homme. Тут ви можете очікувати ноти амбретти або мускусної мальви, білого мускусу, чорного чаю і дерева гваяку, тому ці парфуми мають легкий аромат спецій і деревини.

Тут ви можете очікувати ноти амбретти або мускусної мальви, білого мускусу, чорного чаю і дерева гваяку, тому ці парфуми мають легкий аромат спецій і деревини. Tom Ford Ombre Leather. Деревно-пряний аромат, що має ноти пачулі, ветівера, моху, амбри та кардамону, які й надають йому мускусний відтінок. Щоб збалансувати насиченість та додати свіжості, він також має ноти жасмину.

Деревно-пряний аромат, що має ноти пачулі, ветівера, моху, амбри та кардамону, які й надають йому мускусний відтінок. Щоб збалансувати насиченість та додати свіжості, він також має ноти жасмину. Le Labo Another 13. Це унісекс-аромат із найсильнішою нотою мускусу в серці. Амбретта або амброксан – це синтетична нота тваринного мускусу, а збалансована вона мохом, жасмином, грушею, яблуком і цитрусовими.

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