Та навіть попри це, аромати на основі мускусу мало не правлять світом – адже їх вважають афродизіаком. Чому так та на які парфуми звернути увагу, розповість 24 Канал завдяки T3.
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Отже, мускус спочатку отримували з рідини, яка містилася в залозистому мішку самця мускусного оленя. Олені цією рідиною приваблювали пару. Люди ж навчилися її висушувати в мускусну капсулу з порошком, що у поєднанні з алкоголем давав дуже приємний запах.
Сьогодні мускусні аромати не роблять з оленів, вони є сумішшю синтетичних і рослинних матеріалів, але мають той самий запах. А проте з часів оленів мускусні аромати здобули та утримують репутацію афродизіаків.
Мускус найчастіше є базовою нотою, він збалансовує або підсилює бурштинові та деревні аромати, але не тільки. Ось добірка найкращих мускусних ароматів для чоловіків:
- BVLGARI Pour Homme. Тут ви можете очікувати ноти амбретти або мускусної мальви, білого мускусу, чорного чаю і дерева гваяку, тому ці парфуми мають легкий аромат спецій і деревини.
- Tom Ford Ombre Leather. Деревно-пряний аромат, що має ноти пачулі, ветівера, моху, амбри та кардамону, які й надають йому мускусний відтінок. Щоб збалансувати насиченість та додати свіжості, він також має ноти жасмину.
- Le Labo Another 13. Це унісекс-аромат із найсильнішою нотою мускусу в серці. Амбретта або амброксан – це синтетична нота тваринного мускусу, а збалансована вона мохом, жасмином, грушею, яблуком і цитрусовими.
Топові мускусні парфуми для чоловіків / Дивіться фото виробників
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- Giorgio Armani Privé Musc Shamal. Натхненний пустелею та вітрами Шамаль, він чуттєвий, теплий і розкішний, з нотами амбри, кедра, ванілі та троянди.
- Hermès Hermessence Cardamusc Essence. Це свято кардамону, досить пряний аромат, але його доповнюють ноти мускусу. Hermès не розголошує ноти, тому це аромат зі шлейфом таємничості.
- Diptyque L’Eau Papier. Ще один унісекс-аромат, мускусний, пудровий з легкими квітковими нотами. Має сильні ноти білого мускусу, світлого дерева та рисової пари.
- Viktor & Rolf Spicebomb Metallic Musk. Один із найкрутіших флаконів, мускусний, теплий і пряний. Він має ноти замші, шкіри, лаванди та бергамоту, а також спецій із чорного перцю та кориці.
- D.S. & DURGA Sweet Do Nothing. Це складний аромат, його базові ноти містять водяний мускус, що компенсується техаським кедром і інжиром, квіткою апельсина, неролі та пустельним перцем. Тому аромат є сміливим, теплим і пряним.
- Jo Malone Rose & White Musk Absolu. Тут легке використання мускусу, але аромат надзвичайно насичений. Білий мускус лежить в основі й надає запаху пудрову, чисту ноту, яка врівноважується солодкою трояндою, удом і амброю.