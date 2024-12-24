Пара примерила свое свадебное платье спустя 25 лет: оно село идеально – вот только не на жену

Один мужчина очень удивил свою жену. Он влез в ее свадебное платье 25-летней давности – и оно сидело просто идеально.

Об этом забавном моменте пишет New York Post, как заметил 24 Канал. Речь идет о супругах Терезе и Даррене Райанах.

Смотрите также Мужчина потерял половину своего веса после курьезного случая на аттракционе

Мужчина удивил жену, влезши в ее 25-летнее свадебное платье

Тереза Райан и ее муж Даррен Райан – 56-летние создатели контента из Великобритании, истории об их забавных приключениях иногда попадают в СМИ. И это одна из недавних.

Как-то пара убирала на своем чердаке, вдруг Даррен наткнулся на платье с их свадьбы – а та состоялась 25 лет назад. И мужчина решил примерить его – чтобы посмотреть, подойдет ли оно ему. И, к его удивлению, платье подошло идеально.

Я даже не помнила, что оно было на чердаке. А когда Даррен надел его, я не могла перестать смеяться. Я была шокирована. Честно говоря, платье подходило ему больше, чем мне когда-либо,

– сказала Тереза.

Платье идеально село, хоть прошло уже много лет – вот только на мужа, а не на жену / Фото Therese Ryan

"Было такое ощущение, что оно было сшито специально для меня. На какое-то мгновение я почувствовал себя невестой", – добавил Даррен.

Мы не знаем, надевала ли платье Тереза. Но знаем, что забавный момент с Дарреном стал еще смешнее, когда мимо проехала машина и заметила мужчину в мантии, когда тот стоял у окна. Улица взорвалась смехом.

"Самое смешное было, когда люди на улице начали это замечать, и мне пришлось пригнуться. Я не осознавал, что устраиваю спектакль", – с улыбкой подытожил историю Даррен.