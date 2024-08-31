Действительно, большинство людей время от времени заглядывают в салон, чтобы прихорашиваться, но этот парень полностью переродился. Поклонники барбера пишут, что клиент сбросил 10 лет.

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Барбер сотворил чудо со своим клиентом после его 7 лет с дредами

Мужчина решил избавиться от своих дредов, которые носил 7 лет, потому что заметил, что его волосы редеют. Он обратился к популярному парикмахеру cam_barber, который часто выкладывает в тиктоке видео своих работ.

Мужчина объяснил, что его жена вычесывала его дреды, и это занимало 6 часов. И теперь он хочет создать себе новый вид.

Зрителям видео показали снимки "до", где клиент с весьма вялыми волосами, и Кэм признался, что имеет дело с тяжелым случаем. Но он настроился выложиться на полную и сделал это.

Мужчина нервничал, но доверился барберу: смотрите видео cam_barber

После стрижки перед нами предстал преображенный мужчина, который сиял шикарной текстурированной бахромой и ровным средним конусом, подходящим к костюму. Парень любовался свежей прической в зеркале с лучезарной улыбкой.

Зрители были поражены кардинально изменившимся образом парня, а один даже написал: "Я не могу поверить, я отказываюсь верить, что это тот самый человек". Другой добавил: "Если бы не татуировка, я бы не поверил, что это тот самый парень!"

Многие посчитали, что татуировка сбросила годы с парня, как написал один из комментаторов: "Намного лучше и моложе". Другой сказал: "Сбросил 10 лет от этой стрижки".

Работу Кэма отметили люди россыпью похвалы. Один поклонник назвал его "волшебником волос", а другой просто воскликнул: "Брат, ты не парикмахер, ты волшебник".