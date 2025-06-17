Мужчина не забрал жену из аэропорта: его объяснение возмутило пользователей сети

Иногда нужно дважды подумать, прежде чем писать что-то в соцсетях. Особенно, когда это касается вопросов, связанных с отношениями и правильностью поступков. Так, наш герой решил спросить совета, правильно ли поступил со своей женой.

Он рассказал в Reddit, что путешествовал вместе с любимой. Правда, к месту назначения он приехал на неделю раньше по работе. Поэтому, у него возник вопрос, был ли он неправ, когда попросил "встретиться с женой в отеле, а не забирать ее из аэропорта", пишет 24 Канал.

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Почему муж не захотел забирать жену из аэропорта

По словам мужчины, он "прибыл в город на неделю раньше по работе". И что он остановился в Airbnb в ожидании любимой. Как только она прибыла бы, они бы вместе перебрались в отель на остаток путешествия.

Мужчина не брал в аренду авто и пользовался Uber. Поэтому, когда жена сообщила время своего прибытия, он "предложил ей просто взять Uber из аэропорта в отель" вместо того, чтобы он приезжал за ней. По его мнению, две поездки на Uber были бы "ненужным круговоротом".

Как отметил мужчина, жена "также хорошо знает город", ведь они фактически жили здесь год назад. И аэропорт ей знаком, и то, как им передвигаться.

Он настоял, что предложение "было более логичным с логистической позиции, но жена очень расстроилась", когда он это предложил. Поэтому, у него возникло сомнение, не совершил ли он ошибку, "не забрав ее из аэропорта".



Мужчина не хотел ехать туда-сюда на Uber / Фото freepik

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Мнения пользователей сети разделились

На момент публикации новости, пост мужчины набрал более 1300 реакций и почти 400 комментариев. Пользователи Reddit высказывали свои мнения относительно того, правильно ли он поступил.

Вы думаете о практической логистике. Она же думает, что стремится как можно быстрее увидеть своего партнера и что (он – 24 Канал) тоже будет рад ее увидеть,

– заметил один из комментаторов.

Другой отметил, что в этой ситуации никто не был прав, но "чтобы сделать своего партнера счастливым, иногда нужно быть значительно лучшим, чем просто дураком". Он же добавил, что в его семье "тоже так делают". И если нет серьезных препятствий, то "мы всегда встречаем тех, кто приезжает, или по крайней мере встречаем их на полпути". По его словам, важным является именно чувство.

Встречать партнера или любимого человека в аэропорту – это милый жест, который показывает, что вы рады их видеть. Кажется, вы более практичный человек, а ваша жена – более романтичная и чувствительная,

– добавил другой комментатор.

Он же отметил, что жене могла понадобиться помощь с багажом. И что "чувства вашей жены стоят дополнительной поездки на Uber, даже если вам это кажется ненужным".

Но был и тот, кто резко высказался и отметил, что "жене нужно повзрослеть". Другой комментатор отметил, что "жена должна быть приоритетом в этой ситуации".

Я абсолютно понимаю обе стороны. Ваше предложение не было сделано для того, чтобы она почувствовала, что вы не хотите ее видеть или что вы не верите, что она (может – 24 Канал) справиться сама. Вы знаете, что она может справиться. ОНА знает, что может справиться сама. Дело не в этом. Это очевидно,

– подчеркнул он.

По мнению комментатора, все сводится к тому "насколько для вас важны чувства вашей жены".



Большинство пользователей уверены, что он должен был встретить жену / Фото lookstudio

Впоследствии сам мужчина, который попросил оценить его поступок, добавил еще несколько строк, чтобы прояснить ситуацию.

"Я был во многих деловых поездках, и она никогда не встречала меня в аэропорту, когда я возвращался (что меня совершенно не беспокоило), поэтому я думал, что для нее это не имеет большого значения, и уже запланировал деловую встречу на время ее прибытия", – пытался оправдаться он.

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А как считаете вы? Мужчина сделал все правильно? Или лучше таки было поехать в аэропорт и встретить свою жену там?