"Моя жена спит с моим другом": мужчина сделал неожиданные выводы из татуировки

Мужчина обратился на Reddit за советом, когда его жена сделала новую татуировку. Дело в том, что, по его мнению, это тату явно указывает на измену.

И он думает, что их общий друг может быть тем другим мужчиной. Что же посоветовало мужчине интернет-сообщество?

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Мужчина считает, что разоблачил измену жены, когда она сделала новое тату

Есть бесчисленное количество способов узнать, что ваша половинка изменяет. Возможно, она сама признается, или вы наткнетесь на правду, заметив подозрительное сообщение на ее телефоне, непонятный подарок, спрятанный в шкафу, или даже поймав с поличным.

Однако этот мужчина утверждает, что раскрыл тайну своей жены, когда она вернулась домой с обеда с другом со свежей татуировкой.

В своем посте на Reddit мужчина рассказал, что он не против боди-арта, и сам имеет несколько татуировок, но его жена никогда не увлекалась ими и не имела ни одной. В начале их отношений они даже спорили на эту тему, прежде чем пришли к согласию, что ни один из них не будет диктовать, что другой будет делать со своим телом.

Но после обеда с другом она вернулась, щеголяя своей первой в жизни татуировкой. К тому же рисунок совпадал с татуировкой их друга.

Мужчина говорит, что раскрыл измену своей жены благодаря татуировке / Фото иллюстративное teksomolika@freepik

Она сделала одинаковые татуировки покемонов с моим другом. Это были Джесси и Джеймс из команды "Ракета". Никто из них не увлекается аниме или видеоиграми, но, видимо, у них обоих были приятные воспоминания о том, как они вставали в 6 утра в субботу, чтобы посмотреть утренние мультики, и они решили сделать татуировки ради ностальгии,

– писал мужчина.

Он, говорит, был разъярен, потому что жена не предупредила его о новом тату, несмотря на предварительно согласованную политику. Более того, он не может избавиться от ощущения, что одинаковые татуировки могут намекать на что-то подозрительное между ними.

Комментаторы в сообществе стали на сторону мужчины: