Бросил работу и поселился в маленьком Fiat 500: зачем мужчина пошел на такой кардинальный шаг

В условиях кризиса, наверное, все мы задумывались, как можно сократить различные расходы. Именно для этого 41-летний Мацей Бобер уволился с работы и уже год живет в своей машине.

Переселившись в свой Fiat 500, господин Бобер паркуется на боковых дорогах и автостоянках, поэтому платит целый 0 за аренду жилья. А раньше 10 лет жил в Нортгемптоне, платя 550 фунтов стерлингов в месяц за аренду дома.

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Этот человек не платит за аренду жилья, потому что поселился в своем авто

Мацей Бобер работал на разных работах, но в конце концов, решил, что хочет перемен. Он решился на них, когда в 2017 году потерял отца и пытался удержать отношения.

Сейчас он живет в Корнуолле и работает водителем доставки UberEats, зарабатывая 300 – 400 фунтов стерлингов в неделю. Этого достаточно, чтобы "оплачивать потребности".

Мужчина уверяет, что его жизнь "значительно улучшилась". Он хранит все свои вещи в багажнике автомобиля, а его расходы в основном – это автострахование, еда (на вынос или собственные бутерброды) и абонемент в спортзал (чтобы пользоваться душем).



Жить в машине – это не только экономия, а прежде всего – свобода / Фото Daniel Dayment, SWNS

Жизнь в машине дает мне ощущение свободы, а для меня свобода – это самое важное,

– делится он.

Он покинул свой дом в Нортгемптоне, поскольку ему не нравилась "серость". Бобер утверждает, что его семь соседей были шумными, а район не был безопасным.

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Сначала он поставил палатку, жил в разных кемпингах в течение 6 месяцев, но в конце концов выбрал Fiat 500 – что не только дешевле, но и просторнее.

Я решил, что провожу столько времени в машине, что не будет никакой разницы, если я буду в ней и спать. Во всем есть свои плюсы и минусы, но мой опыт был преимущественно положительным,

– говорит мужчина.

Господин Бобер часто путешествует и знакомится со "многими замечательными людьми". И считает себя вполне счастливым человеком.