Но действительно ли перерыв является волшебным средством для разжигания пламени в ваших отношениях? Или он просто скрывает печальную реальность?

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Что означает "перерыв в отношениях"

Понятие перерыва приобрело популярность после упоминания в сериале "Друзья" (вспомним Росса и Рейчел). Речь идет о том, чтобы сделать шаг назад в отношениях. При должном контроле, перерыв может позволить вам переоценить свои чувства и спасти пару.

Эта временная разлука дает каждому время подумать, как объясняет семейный терапевт Женевьев Дженати. Но "пока каждый будет думать, что во всем виноват другой, мы не выберемся из этой ситуации". То есть цель перерыва – спросить себя, чего мы ожидаем от другого человека, и что мы сами могли бы улучшить в отношениях.

Как организовать успешный перерыв

Есть несколько правил. Во-первых, определить продолжительность : 1 месяц, 2 или 3 (потому что каждая пара уникальна). Во-вторых, чтобы избежать хаоса, очень важно согласовать эти параметры : разрешено ли вам встречаться с другими и будете ли вы поддерживать связь. Эти вопросы чаще всего определяют успех или неудачу перерыва.

: 1 месяц, 2 или 3 (потому что каждая пара уникальна). Во-вторых, чтобы избежать хаоса, очень важно согласовать эти : разрешено ли вам встречаться с другими и будете ли вы поддерживать связь. Эти вопросы чаще всего определяют успех или неудачу перерыва. И помните: перерыв – это не повод убежать от споров. Как сказал психоаналитик Кристиан Ришомм, "повторяющиеся споры или нерешенные разногласия могут создать атмосферу постоянного напряжения". А перерыв должен стать возможностью проанализировать, что не работает, и выяснить, какие усилия вы готовы приложить, чтобы изменить ситуацию.

Иногда возникают сигналы, что пора сделать перерыв в отношениях / Фото cookie_studio@freepik

Зачем делать перерыв

Есть много причин . Возникла потребность все обдумать, прежде чем взять на себя более серьезные обязательства. Или постоянные бесплодные споры вас истощают. Или у вас разные планы.

. Возникла потребность все обдумать, прежде чем взять на себя более серьезные обязательства. Или постоянные бесплодные споры вас истощают. Или у вас разные планы. В некоторых случаях перерыв может помочь разжечь страсть и вернуть ощущение беззаботности первых дней. Перерыв также дает возможность перефокусироваться на себе и вернуться к отношениям с большей ясностью и спокойствием.

Когда перерыв становится рискованным и плохая ли это идея

Перерыв не всегда является лучшим решением. Сексолог Патрик Папазян предупреждает, что перерыв может стать началом конца. По его словам, "часто это вежливый способ дать понять другому человеку, что мотивации больше нет, что отношения идут плохо". И в конце концов он не устраняет основные проблемы, а отсутствие общения редко приводит к улучшению общения.

В итоге все зависит от того, для чего вам перерыв. Если для того, чтобы не задохнуться или сделать шаг назад от незначительных разногласий, он может помочь вам восстановить связь. Но если вы используете перерыв как повод для бегства от более глубоких проблем, есть большая вероятность, что он закончится окончательным разрывом.