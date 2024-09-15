То, что я увидел, сломало меня, – мужчина нашел тайный аккаунт своей девушки в инстаграме
Источник:Daily Star
Мужчина остался с разбитым сердцем после того, как нашел тайный аккаунт своей девушки в инстаграме. Ведь он обнаружил, что та уже более года живет двойной жизнью.
Отношения основываются на доверии, для многих из нас нет ничего важнее. И, конечно, доверять своей паре означает быть честным самому и не иметь никаких скелетов в шкафу.
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Его мир перевернулся, когда парень обнаружил тайный инстаграм своей девушки
Но для одного парня мир перевернулся с ног на голову после того, как он узнал, что его девушка в течение года вела тайную двойную жизнь. При этом никогда не говоря ему правды.
Парню 26, и он рассказал на Reddit, что живет с девушкой уже 4 года. Но когда наткнулся на ее тайный аккаунт в инстаграме, то был поражен: "То, что я увидел, сломало меня".
В своем посте мужчина рассказал, что девушка изменяла. И это был не просто секс на стороне, ведь на фото в аккаунте было видно, как она "целуется и обнимается" с таинственным мужчиной. То есть она наслаждалась двумя отношениями одновременно.
Как бы мне не было больно, как бы я не злился, я все еще забочусь о ней и люблю ее в этот момент. Я пережил сильный стресс, и это привело к тому, что мое психическое состояние резко ухудшилось,
– писал парень.
Он разорвал отношения, но сомневается, сделал ли правильный выбор. Особенно теперь, когда девушка стремится встретиться и попросить прощения.
Люди в сообществе призвали парня оставаться сильным и не принимать ее обратно, ведь, мол, она показала свое истинное лицо, обманывая в течение целого года:
- "Она встречалась с этим чуваком целый год, это просто неуважение. Беги в горы, брат".
- "Я знаю, что сейчас у тебя разбито сердце, но то, что она сделала, нельзя простить".
- "Пожалуйста, попробуй двигаться дальше. Ты заслуживаешь большего".
- "Если у вас нет детей, правильный ответ – двигаться дальше. Такую измену невероятно трудно преодолеть в отношениях".