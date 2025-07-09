Чтобы это предотвратить, следует прежде всего наработать собственные привычки по летнему уходу за автомобилем. 24 Канал со ссылкой на yahoo!autos расскажет о них подробнее.

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Давайте подготовим ваш автомобиль к лету и жаре: вот что нужно сделать

Проверьте и долейте все важные жидкости: охлаждающую, моторное масло, трансмиссионную жидкость, тормозную, жидкость для омывателя стекла. Жара заставляет их работать интенсивнее и быстрее испаряться, поэтому контролировать их следует тщательно.

охлаждающую, моторное масло, трансмиссионную жидкость, тормозную, жидкость для омывателя стекла. Жара заставляет их работать интенсивнее и быстрее испаряться, поэтому контролировать их следует тщательно. Проверьте аккумулятор, потому что летняя жара тихо убивает его. Высокие температуры приводят к испарению внутренних жидкостей, что ослабляет производительность, пока однажды он просто не выйдет из строя. Проверьте клеммы на коррозию и держите их в чистоте. Имейте при себе кабели или специальное портативное устройство для запуска двигателя. Относительно электромобилей, жара создает дополнительную нагрузку на аккумуляторы, поэтому советуют поддерживать их в среднем диапазоне заряда – это помогает уменьшить долгосрочную деградацию.

потому что летняя жара тихо убивает его. Высокие температуры приводят к испарению внутренних жидкостей, что ослабляет производительность, пока однажды он просто не выйдет из строя. Проверьте клеммы на коррозию и держите их в чистоте. Имейте при себе кабели или специальное портативное устройство для запуска двигателя. Относительно электромобилей, жара создает дополнительную нагрузку на аккумуляторы, поэтому советуют поддерживать их в среднем диапазоне заряда – это помогает уменьшить долгосрочную деградацию. Контролируйте давление в шинах еженедельно. При недостаточном давлении на горячих дорогах могут произойти проколы. А чрезмерное давление – это нестабильное прохождение поворотов, неравномерный износ и тому подобное. Для проверки давления используйте настоящий манометр. И не забудьте проверить запаску.

еженедельно. При недостаточном давлении на горячих дорогах могут произойти проколы. А чрезмерное давление – это нестабильное прохождение поворотов, неравномерный износ и тому подобное. Для проверки давления используйте настоящий манометр. И не забудьте проверить запаску. Регулярно мойте и натирайте воском. Ультрафиолет окисляет прозрачный слой краски, а еще насекомые, птичий помет и другие токсины становятся химическим оружием против вашего авто. Поэтому мойте его и ежемесячно наносите воск. И, по возможности, паркуйтесь в тени. Восстановление краски стоит недешево, лучше защищайте ее.

Следует наработать собственные привычки по летнему уходу за автомобилем / Фото freepik