Мужчина провел среди океана 438 дней без еды и воды: теперь всем интересно, где тело его товарища

Значительно больше года, 438 дней, Хосе Сальвадор Альваренга провел в открытом море, но в конце концов выжил и его спасли. Казалось бы, вдохновляющая история – но сейчас она приобрела мрачную окраску.

Хосе отправился в экспедицию охотиться на акул в 2012 году, пишет Daily Star. Но что-то пошло не так, и он, по его же словам, потрясающие 438 дней дрейфовал в океане. Пока его не прибило к берегам атолла Эбон на Маршалловых островах.

Смотрите также То, что я увидел, сломало меня, – мужчина нашел тайный аккаунт своей девушки в инстаграме

После невероятного спасения мужчину обвинили в каннибализме

Хосе Сальвадору Альваренге тогда было 35 лет, а вместе с ним в путешествии был 22-летний Иезекииль Кордоба. После спасения в январе 2014 года мужчина стал мировой сенсацией.

Масштаб его выживания озадачил многих, что привело к психологическому обследованию и даже тесту на детекторе лжи. И тогда пришли к выводу, что история "на 100% реальна".

Между издателями развернулась торговая война за права на мемуары Альваренги. Тот утверждал, что ему удалось избежать смерти, потому что он ловил птиц, рыбу и черепах, а также пил черепашью кровь и собственную мочу, когда не было дождевой воды.

После спасения в январе 2014 Хосе стал мировой сенсацией, но впоследствии возник подозрительный нюанс / Фото АР

Каждый день был одинаковым, только море, море. Я больше ничего не видел. Море и моя лодка. Я не имел никакого представления о времени. Я питался рыбой, которую легко было поймать, а однажды поймал маленькую акулу. Я знаю акул. Я постоянно их ловил,

– рассказывал Альваренга.

Когда мужчина еще впервые сошел на берег, он встретился с матерью своего товарища Кордовы Аной Розой Диас. Между ними произошла трогательная встреча, полная слез и объятий.

Но все изменилось за 18 месяцев. Семья Кордовы скептически отнеслась к рассказам Альваренги и в 2015 году потребовала миллион долларов компенсации от него. Родственники парня были убеждены, что их Иезекииль стал жертвой каннибализма.

Альваренга всегда отрицал это. Тем не менее тела Кордовы так никогда и не нашли.