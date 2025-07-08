Ароматы создавали образы мужчин, которые оставались в памяти поколений. Рассказываем на 24 Канале короткую историю о том, как духи стали искусством, благодаря Fragrantica.

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Легенды во флаконе: мужские ароматы, которые изменили мир ароматов

Old Spice – рождение классики.

В 1938 году бренд Shulton представил Old Spice, который стал синонимом тогдашнего понимания маскулинности. Вдохновленный морскими приключениями, аромат сочетал ноты цитрусов, специй, гвоздики и мускуса.

Красивый флакон с изображением парусника и доступная цена сделали Old Spice любимцем мужчин во всем мире. Old Spice придавал им уверенности. Даже сегодня, после ребрендинга Procter & Gamble в 1990-х, классический Old Spice порождает ностальгию по эпохе, когда мужчина был "простым и надежным".

Aramis – вайб 60-х.

В 1964 году появился Aramis от Estée Lauder – первый престижный мужской аромат, который вышел за пределы массового рынка. Его кожано-древесные ноты с оттенками сандала, пачули и мха создавали образ утонченного джентльмена.

Aramis стал символом 60-х – эры Джеймса Бонда, смокингов и коктейльных вечеринок. Этот аромат не просто пахнул – он рассказывал историю о статусе и харизме, задавая тон для будущих нишевых парфюмов.

Эти ароматы создавали образы мужчин, которые оставались в памяти поколений / Фото с reddit

Cool Water – революция свежести.

В 1988 году Davidoff выпустил Cool Water, и тот перевернул представление о мужских ароматах. Морские ноты, смешанные с лавандой, жасмином и мускусом, принесли свежесть и легкость, контрастируя с тяжелыми ароматами прошлого.

Cool Water стал хитом 90-х, олицетворяя энергию молодого поколения, которое стремилось к свободе. Этот аромат до сих пор остается эталоном свежих композиций, которые подходят как для офиса, так и для вечеринки.

Creed Aventus – пик современности.

В 2010 году дом Creed создал Aventus, который стал легендой нишевой парфюмерии. Вдохновленный Наполеоном, этот шипрово-фруктовый аромат сочетает ананас, черную смородину, березу и амброксан. Aventus – это про силу, уверенность и роскошь.

Шлейф и стойкость сделали его фаворитом среди знаменитостей и ценителей парфюмов. Каждый флакон – это результат ручной работы, а ингредиенты, собранные со всего мира, подчеркивают эксклюзивность. Aventus не просто пахнет – он заявляет.

Вот так, от демократичного Old Spice до роскошного Creed Aventus, мужская парфюмерия прошла путь от утилитарности до искусства. А каждый из упомянутых ароматов стал культовым, отражая дух своей эпохи.