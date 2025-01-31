Это Майкл Дэвис, и теперь он точно имеет более профессиональный вид, встречая своих клиентов. 24 Канал со ссылкой на Daily Star рассказывает подробнее.

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Взгляните на удивительные результаты первой за 8 лет стрижки мужчины

Майклу Дэвису отрезали впечатляющие 50 сантиметров волос в парикмахерской 4K Cuts в британском графстве Кент. 35-летний мужчина сказал, что отрастил волосы по просьбе бывшей девушки. И держал их, хотя пара рассталась уже как 3 года.

Однако несколько недель назад он основал собственную компанию M&D Construction, поэтому решил, что пришло время для перемен.

Я просто хотел выглядеть разумно после 8 лет отращивания волос и бороды. Я должен ходить к клиентам домой, поэтому хочу быть презентабельным,

– сказал он.

На видео трансформационной стрижки видно, как свежий владелец бизнеса стал почти неузнаваемым. "Сейчас мне немного холодно, но это удивительно", – описал свои ощущения мужчина. И заверил, что теперь чувствует себя более уверенно, буквально "новым человеком".

Ему убрали кучу волос – мужчина просто не мог измениться больше: смотрите видео 4K Cuts

Я не могу в это поверить. Я как будто на 15 лет моложе,

– радовался Майкл.

Оззи Ахмеди, владелец 4K Cuts, рассказал, что уже 3 года просит мистера Дэвиса подстричь волосы. Раньше он приходил только обновить бороду, и вдруг сказал: "Я хочу подстричься".

Господин Ахмеди работал со своим длинноволосым клиентом чуть больше часа. Теперь состриженные волосы Майкл Дэвис планирует пожертвовать в фонд "Маленькая принцесса" для изготовления париков детям, которые болеют раком.