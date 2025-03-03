Это важный период для размышлений и восстановления связей, особенно в вопросах любви и отношений. Но 7 и 8 марта принесут нам особую уверенность и пламенную страсть. Взгляните же, что впереди именно у вашего знака Зодиака в этом гороскопе от People на 24 Канале.

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Мужской гороскоп на неделю с 3 по 9 марта 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). Вам может казаться, что вы попали в водоворот прошлого и смотрите на все сквозь розовые очки. Заметьте, вы не будете видеть любовь, красоту или отношения достаточно четко. Разожгите своего внутреннего ребенка и попробуйте раздуть пламя вашей искры с любимым человеком, хотя заметьте, что в это время не стоит принимать важных решений, связанных с любовью. Если вы хотите воссоединиться с человеком из прошлого, возможно, он чувствует к вам то же самое.

Вам может казаться, что вы попали в водоворот прошлого и смотрите на все сквозь розовые очки. Заметьте, вы не будете видеть любовь, красоту или отношения достаточно четко. Разожгите своего внутреннего ребенка и попробуйте раздуть пламя вашей искры с любимым человеком, хотя заметьте, что в это время не стоит принимать важных решений, связанных с любовью. Если вы хотите воссоединиться с человеком из прошлого, возможно, он чувствует к вам то же самое. Телец (19 апреля – 20 мая). Вас ждет ностальгическая неделя. Вы можете обнаружить, что и во сне, и наяву вы мечтаете о том, как все было раньше. Возможно, вы размышляете о текущих или прошлых отношениях, ищете ответы на вопрос, где вы сейчас и как все закончилось. Обратите внимание на свою интуицию во всех сердечных вопросах. Вы можете обнаружить, что получаете глубокие озарения.

Вас ждет ностальгическая неделя. Вы можете обнаружить, что и во сне, и наяву вы мечтаете о том, как все было раньше. Возможно, вы размышляете о текущих или прошлых отношениях, ищете ответы на вопрос, где вы сейчас и как все закончилось. Обратите внимание на свою интуицию во всех сердечных вопросах. Вы можете обнаружить, что получаете глубокие озарения. Близнецы (20 мая – 20 июня). Эта неделя привлечет важное внимание к вашей социальной жизни. Что-то сложное может возникнуть в кругу ваших друзей или в сети, и вы можете обнаружить, что напряженность заставляет вас не смотреть друг другу в глаза. Или что вы не чувствуете больше товарищеских отношений. Вы также можете заметить, что думаете о людях из прошлого или восстанавливаете связь с ними, например, со старыми друзьями, знакомыми или даже бывшими. Если вы хотите разжечь искру, сделайте это!

Эта неделя привлечет важное внимание к вашей социальной жизни. Что-то сложное может возникнуть в кругу ваших друзей или в сети, и вы можете обнаружить, что напряженность заставляет вас не смотреть друг другу в глаза. Или что вы не чувствуете больше товарищеских отношений. Вы также можете заметить, что думаете о людях из прошлого или восстанавливаете связь с ними, например, со старыми друзьями, знакомыми или даже бывшими. Если вы хотите разжечь искру, сделайте это! Рак (20 июня – 22 июля). Ваша профессиональная жизнь будет в центре внимания, но вы можете обнаружить, что блеск и признание, к которым вы стремились, сейчас не настолько присутствуют, как раньше. Это может быть особенно актуально, если вы планировали запустить какие-то крупные проекты, которые увенчают вас славой. Что-то может сойти с рельсов, или прием будет не таким сладким. Звезды советуют отложить запуск и не просить в это время поблажек у авторитетных лиц.

Ваша профессиональная жизнь будет в центре внимания, но вы можете обнаружить, что блеск и признание, к которым вы стремились, сейчас не настолько присутствуют, как раньше. Это может быть особенно актуально, если вы планировали запустить какие-то крупные проекты, которые увенчают вас славой. Что-то может сойти с рельсов, или прием будет не таким сладким. Звезды советуют отложить запуск и не просить в это время поблажек у авторитетных лиц. Лев (22 июля – 22 августа). Вселенная переживает очередной ностальгический и вялый цикл, но вам это может понравиться больше, чем некоторым другим знакам Зодиака. Это потому, что сейчас вас поощряют пересмотреть свои прошлые взгляды, убеждения и перспективы и поразмышлять о том, насколько вы выросли. Это может быть довольно полезно и приятно. Зато на физическом уровне вы можете обнаружить, что на вас влияют другие факторы: восстановление дальних связей или повторное посещение мест, которые вам раньше нравились.

Вселенная переживает очередной ностальгический и вялый цикл, но вам это может понравиться больше, чем некоторым другим знакам Зодиака. Это потому, что сейчас вас поощряют пересмотреть свои прошлые взгляды, убеждения и перспективы и поразмышлять о том, насколько вы выросли. Это может быть довольно полезно и приятно. Зато на физическом уровне вы можете обнаружить, что на вас влияют другие факторы: восстановление дальних связей или повторное посещение мест, которые вам раньше нравились. Дева (22 августа – 22 сентября). В отношениях что-то меняется, однако это может принимать несколько разные формы. С одной стороны, когда дело касается активов, инвестиций, богатства или расчетов, дела могут затянуться или иссякнуть больше, чем вам хотелось бы. Это не лучшее время для инвестиций. В долгосрочной перспективе эти инвестиции могут расти не так стремительно, как другие. С другой стороны, вы можете почувствовать, что ваша интимная жизнь пострадала, и вы не чувствуете себя таким же нежным, сексуальным и доверительным, как обычно.

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Весы (22 сентября – 22 октября). Кармические ситуации, связанные со всеми партнерскими отношениями, ждут вас. В зависимости от того, как вы жили в своих отношениях в течение последних лет, то ли в бизнесе, то ли в любви, вы будете пожинать то, что посеяли. Это может аукнуться для вас как положительно, так и отрицательно. Что интересно, вы – один из самых благоприятных знаков Зодиака для воссоединения со значимым партнером из прошлого. И вам, и ему может понадобиться протянуть руку помощи, чтобы завершить отношения или разжечь пламя.

Кармические ситуации, связанные со всеми партнерскими отношениями, ждут вас. В зависимости от того, как вы жили в своих отношениях в течение последних лет, то ли в бизнесе, то ли в любви, вы будете пожинать то, что посеяли. Это может аукнуться для вас как положительно, так и отрицательно. Что интересно, вы – один из самых благоприятных знаков Зодиака для воссоединения со значимым партнером из прошлого. И вам, и ему может понадобиться протянуть руку помощи, чтобы завершить отношения или разжечь пламя. Скорпион (22 октября – 21 ноября). Что-то не так с вашим продуктивным ритмом. Вы можете почувствовать, что все ваши рутинные дела, обязанности и рабочие проекты сошли с рельсов. Это может действовать вам на нервы. Например, проекты с коллегами или клиентами могут потребовать серьезной доработки, несмотря на вероятное приближение дедлайнов. Напряженность в отношениях с коллегами или клиентами особенно возможна в это время. Другим может быть интересно окунуться в служебный роман. Если вы сделаете это сейчас, результаты могут оказаться очень губительными.

Что-то не так с вашим продуктивным ритмом. Вы можете почувствовать, что все ваши рутинные дела, обязанности и рабочие проекты сошли с рельсов. Это может действовать вам на нервы. Например, проекты с коллегами или клиентами могут потребовать серьезной доработки, несмотря на вероятное приближение дедлайнов. Напряженность в отношениях с коллегами или клиентами особенно возможна в это время. Другим может быть интересно окунуться в служебный роман. Если вы сделаете это сейчас, результаты могут оказаться очень губительными. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Вы испытываете особую ностальгию, когда дело доходит до вашего чувства романтики и наслаждения. Вы можете почувствовать, что магию стало труднее найти, или что в сердечных делах наметился застой. Не воспринимайте это как сигнал к разрыву, а лучше поработайте над улучшением вашего союза. Это может повлиять на вас в другом смысле, например, вызвать у вас или у вашего бывшего желание возобновить отношения. Это также хорошее время, чтобы поставить точку в отношениях или дать им еще один шанс.

Вы испытываете особую ностальгию, когда дело доходит до вашего чувства романтики и наслаждения. Вы можете почувствовать, что магию стало труднее найти, или что в сердечных делах наметился застой. Не воспринимайте это как сигнал к разрыву, а лучше поработайте над улучшением вашего союза. Это может повлиять на вас в другом смысле, например, вызвать у вас или у вашего бывшего желание возобновить отношения. Это также хорошее время, чтобы поставить точку в отношениях или дать им еще один шанс. Козерог (21 декабря – 19 января). В вашем доме, семье или домашней жизни происходит что-то необычное. Это может означать, что есть напряженность, которая не заметна, или вы просто не совсем довольны тем, как движутся дела. Например, это может быть беспорядок в доме, или то, что кто-то не прилагает усилий. Если вы хотите переосмыслить ситуацию или восстановить связь, звезды только за. А когда вы встретитесь с кем-то из прошлого, вам может показаться, что вы знали друг друга все это время.

В вашем доме, семье или домашней жизни происходит что-то необычное. Это может означать, что есть напряженность, которая не заметна, или вы просто не совсем довольны тем, как движутся дела. Например, это может быть беспорядок в доме, или то, что кто-то не прилагает усилий. Если вы хотите переосмыслить ситуацию или восстановить связь, звезды только за. А когда вы встретитесь с кем-то из прошлого, вам может показаться, что вы знали друг друга все это время. Водолей (19 января – 18 февраля). Вы можете натолкнуться на некоторые проблемы, связанные с общением. Связи, которые обычно приносят удовольствие, могут показаться немного более напряженными. Например, разговоры с близкими друзьями, соседями или родственниками могут казаться не очень приятными. С другой стороны, в это время могут возникнуть некоторые трудности с путешествиями, но положительный способ использовать эту энергию – вернуться к местам, которые вам раньше нравились.

Вы можете натолкнуться на некоторые проблемы, связанные с общением. Связи, которые обычно приносят удовольствие, могут показаться немного более напряженными. Например, разговоры с близкими друзьями, соседями или родственниками могут казаться не очень приятными. С другой стороны, в это время могут возникнуть некоторые трудности с путешествиями, но положительный способ использовать эту энергию – вернуться к местам, которые вам раньше нравились. Рыбы (18 февраля – 20 марта). Ожидайте некоторых разочарований, связанных с деньгами. Это может быть как задержка выплат, так и то, что дела идут хуже, чем вам хотелось бы. Стоит оценить свой бюджет и понять, куда все уходит. Это также может быть хорошее время, чтобы пересмотреть старые источники дохода, например, связаться со старым клиентом. Энергия звезд также просит обратить внимание на собственность и то, чем вы владеете.

Важно!!! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.