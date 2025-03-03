Це важливий період для роздумів і відновлення зв'язків, особливо в питаннях кохання і стосунків. Але 7 та 8 березня принесуть нам особливу впевненість і полум'яну пристрасть. Погляньте ж, що попереду саме у вашого знака Зодіаку у цьому гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 3 до 9 березня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Вам може здаватися, що ви потрапили у вир минулого і дивитеся на все крізь рожеві окуляри. Зауважте, ви не будете бачити любов, красу або стосунки досить чітко. Розпаліть свою внутрішню дитину і спробуйте роздмухати полум'я вашої іскри з коханою людиною, хоча зауважте, що в цей час не варто приймати важливих рішень, пов'язаних із любов'ю. Якщо ви хочете возз'єднатися з людиною з минулого, можливо, вона відчуває до вас те ж саме.

Вам може здаватися, що ви потрапили у вир минулого і дивитеся на все крізь рожеві окуляри. Зауважте, ви не будете бачити любов, красу або стосунки досить чітко. Розпаліть свою внутрішню дитину і спробуйте роздмухати полум'я вашої іскри з коханою людиною, хоча зауважте, що в цей час не варто приймати важливих рішень, пов'язаних із любов'ю. Якщо ви хочете возз'єднатися з людиною з минулого, можливо, вона відчуває до вас те ж саме. Телець (19 квітня – 20 травня). Вас чекає ностальгічний тиждень. Ви можете виявити, що й уві сні, і наяву ви мрієте про те, як все було раніше. Можливо, ви розмірковуєте про поточні або минулі стосунки, шукаєте відповіді на питання, де ви зараз і як все закінчилося. Зверніть увагу на свою інтуїцію в усіх сердечних питаннях. Ви можете виявити, що отримуєте глибокі осяяння.

Вас чекає ностальгічний тиждень. Ви можете виявити, що й уві сні, і наяву ви мрієте про те, як все було раніше. Можливо, ви розмірковуєте про поточні або минулі стосунки, шукаєте відповіді на питання, де ви зараз і як все закінчилося. Зверніть увагу на свою інтуїцію в усіх сердечних питаннях. Ви можете виявити, що отримуєте глибокі осяяння. Близнюки (20 травня – 20 червня). Цей тиждень приверне важливу увагу до вашого соціального життя. Щось складне може виникнути в колі ваших друзів або в мережі, і ви можете виявити, що напруженість змушує вас не дивитися один одному в очі. Або що ви не відчуваєте більше товариських стосунків. Ви також можете помітити, що думаєте про людей з минулого або відновлюєте зв'язок з ними, наприклад, зі старими друзями, знайомими або навіть колишніми. Якщо ви хочете розпалити іскру, зробіть це!

Цей тиждень приверне важливу увагу до вашого соціального життя. Щось складне може виникнути в колі ваших друзів або в мережі, і ви можете виявити, що напруженість змушує вас не дивитися один одному в очі. Або що ви не відчуваєте більше товариських стосунків. Ви також можете помітити, що думаєте про людей з минулого або відновлюєте зв'язок з ними, наприклад, зі старими друзями, знайомими або навіть колишніми. Якщо ви хочете розпалити іскру, зробіть це! Рак (20 червня – 22 липня). Ваше професійне життя буде в центрі уваги, але ви можете виявити, що блиск і визнання, до яких ви прагнули, зараз не настільки присутні, як раніше. Це може бути особливо актуально, якщо ви планували запустити якісь великі проєкти, які увінчають вас славою. Щось може зійти з рейок, або прийом буде не таким солодким. Зірки радять відкласти запуск і не просити в цей час поблажок в авторитетних осіб.

Ваше професійне життя буде в центрі уваги, але ви можете виявити, що блиск і визнання, до яких ви прагнули, зараз не настільки присутні, як раніше. Це може бути особливо актуально, якщо ви планували запустити якісь великі проєкти, які увінчають вас славою. Щось може зійти з рейок, або прийом буде не таким солодким. Зірки радять відкласти запуск і не просити в цей час поблажок в авторитетних осіб. Лев (22 липня – 22 серпня). Всесвіт переживає черговий ностальгічний і млявий цикл, але вам це може сподобатися більше, ніж деяким іншим знакам Зодіаку. Це тому, що зараз вас заохочують переглянути свої минулі погляди, переконання і перспективи та поміркувати про те, наскільки ви виросли. Це може бути досить корисно і приємно. Натомість на фізичному рівні ви можете виявити, що на вас впливають інші чинники: відновлення далеких зв'язків або повторне відвідування місць, які вам раніше подобалися.

Всесвіт переживає черговий ностальгічний і млявий цикл, але вам це може сподобатися більше, ніж деяким іншим знакам Зодіаку. Це тому, що зараз вас заохочують переглянути свої минулі погляди, переконання і перспективи та поміркувати про те, наскільки ви виросли. Це може бути досить корисно і приємно. Натомість на фізичному рівні ви можете виявити, що на вас впливають інші чинники: відновлення далеких зв'язків або повторне відвідування місць, які вам раніше подобалися. Діва (22 серпня – 22 вересня). У відносинах щось змінюється, однак це може приймати кілька різних форм. З одного боку, коли справа стосується активів, інвестицій, багатства або розрахунків, справи можуть затягнутися або вичерпатися більше, ніж вам хотілося б. Це не найкращий час для інвестицій. У довгостроковій перспективі ці інвестиції можуть зростати не так стрімко, як інші. З іншого боку, ви можете відчути, що ваше інтимне життя постраждало, і ви не відчуваєте себе таким же ніжним, сексуальним і довірливим, як зазвичай.

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Терези (22 вересня – 22 жовтня). Кармічні ситуації, пов'язані з усіма партнерськими відносинами, чекають на вас. Залежно від того, як ви жили у своїх стосунках протягом останніх років, чи то в бізнесі, чи то в коханні, ви будете пожинати те, що посіяли. Це може відгукнутися для вас як позитивно, так і негативно. Що цікаво, ви – один з найсприятливіших знаків Зодіаку для возз'єднання зі значущим партнером із минулого. І вам, і йому може знадобитися простягнути руку допомоги, щоб завершити стосунки або розпалити полум'я.

Кармічні ситуації, пов'язані з усіма партнерськими відносинами, чекають на вас. Залежно від того, як ви жили у своїх стосунках протягом останніх років, чи то в бізнесі, чи то в коханні, ви будете пожинати те, що посіяли. Це може відгукнутися для вас як позитивно, так і негативно. Що цікаво, ви – один з найсприятливіших знаків Зодіаку для возз'єднання зі значущим партнером із минулого. І вам, і йому може знадобитися простягнути руку допомоги, щоб завершити стосунки або розпалити полум'я. Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Щось не так з вашим продуктивним ритмом. Ви можете відчути, що всі ваші рутинні справи, обов'язки й робочі проєкти зійшли з рейок. Це може діяти вам на нерви. Наприклад, проєкти з колегами або клієнтами можуть потребувати серйозного доопрацювання, попри ймовірне наближення дедлайнів. Напруженість у стосунках з колегами або клієнтами особливо можлива в цей час. Іншим може бути цікаво зануритися в службовий роман. Якщо ви зробите це зараз, результати можуть виявитися дуже згубними.

Щось не так з вашим продуктивним ритмом. Ви можете відчути, що всі ваші рутинні справи, обов'язки й робочі проєкти зійшли з рейок. Це може діяти вам на нерви. Наприклад, проєкти з колегами або клієнтами можуть потребувати серйозного доопрацювання, попри ймовірне наближення дедлайнів. Напруженість у стосунках з колегами або клієнтами особливо можлива в цей час. Іншим може бути цікаво зануритися в службовий роман. Якщо ви зробите це зараз, результати можуть виявитися дуже згубними. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Ви відчуваєте особливу ностальгію, коли справа доходить до вашого почуття романтики й насолоди. Ви можете відчути, що магію стало важче знайти, або що в сердечних справах намітився застій. Не сприймайте це як сигнал до розриву, а краще попрацюйте над покращенням вашого союзу. Це може вплинути на вас в іншому сенсі, наприклад, викликати у вас або у вашого колишнього бажання відновити стосунки. Це також хороший час, щоб поставити крапку в стосунках або дати їм ще один шанс.

Ви відчуваєте особливу ностальгію, коли справа доходить до вашого почуття романтики й насолоди. Ви можете відчути, що магію стало важче знайти, або що в сердечних справах намітився застій. Не сприймайте це як сигнал до розриву, а краще попрацюйте над покращенням вашого союзу. Це може вплинути на вас в іншому сенсі, наприклад, викликати у вас або у вашого колишнього бажання відновити стосунки. Це також хороший час, щоб поставити крапку в стосунках або дати їм ще один шанс. Козеріг (21 грудня – 19 січня). У вашому домі, сім'ї або домашньому житті відбувається щось незвичайне. Це може означати, що є напруженість, яка не помітна, чи ви просто не зовсім задоволені тим, як рухаються справи. Наприклад, це може бути безлад в домі, або те, що хтось не докладає зусиль. Якщо ви хочете переосмислити ситуацію або відновити зв'язок, зірки тільки за. А коли ви зустрінетеся з кимось із минулого, вам може здатися, що ви знали один одного весь цей час.

У вашому домі, сім'ї або домашньому житті відбувається щось незвичайне. Це може означати, що є напруженість, яка не помітна, чи ви просто не зовсім задоволені тим, як рухаються справи. Наприклад, це може бути безлад в домі, або те, що хтось не докладає зусиль. Якщо ви хочете переосмислити ситуацію або відновити зв'язок, зірки тільки за. А коли ви зустрінетеся з кимось із минулого, вам може здатися, що ви знали один одного весь цей час. Водолій (19 січня – 18 лютого). Ви можете натрапити на деякі проблеми, пов'язані зі спілкуванням. Зв'язки, які зазвичай приносять задоволення, можуть здатися трохи більш напруженими. Наприклад, розмови з близькими друзями, сусідами або родичами можуть здаватися не дуже приємними. З іншого боку, в цей час можуть виникнути деякі труднощі з подорожами, але позитивний спосіб використати цю енергію – повернутися до місць, які вам раніше подобалися.

Ви можете натрапити на деякі проблеми, пов'язані зі спілкуванням. Зв'язки, які зазвичай приносять задоволення, можуть здатися трохи більш напруженими. Наприклад, розмови з близькими друзями, сусідами або родичами можуть здаватися не дуже приємними. З іншого боку, в цей час можуть виникнути деякі труднощі з подорожами, але позитивний спосіб використати цю енергію – повернутися до місць, які вам раніше подобалися. Риби (18 лютого – 20 березня). Очікуйте деяких розчарувань, пов'язаних з грошима. Це може бути як затримка виплат, так і те, що справи йдуть гірше, ніж вам хотілося б. Варто оцінити свій бюджет і зрозуміти, куди все йде. Це також може бути гарний час, щоб переглянути старі джерела доходу, наприклад, зв'язатися зі старим клієнтом. Енергія зірок також просить звернути увагу на власність і те, чим ви володієте.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.