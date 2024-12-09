Иногда это предполагает воссоединение с людьми, делами или планами, о которых вы подзабыли. Важно подумать об этом именно сейчас. А что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака на эту неделю – читайте в гороскопе от People на 24 Канале.

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Мужской гороскоп на неделю 9 – 15 декабря 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). В это время вы можете почувствовать сильный удар. Это как будто вы выполняете какую-то миссию, двигаетесь вперед – и вдруг упираетесь в стену. В последнее время вы чувствовали всплеск страсти в своей жизни, потому что смогли расставить приоритеты между романтикой, удовольствием, творчеством, хобби и радостью. Однако на этой неделе вы можете заметить, что вам стало немного труднее. Независимо от того, это случайные свидания, или глубокие отношения, вы можете обнаружить, что ваша пара ведет себя иначе, и что даже напряжение начинает разрывать швы. Бывшие могут пересекать ваш путь сейчас – поэтому если вы хотите попробовать еще раз, Вселенная открывает вам эти двери.

В это время вы можете почувствовать сильный удар. Это как будто вы выполняете какую-то миссию, двигаетесь вперед – и вдруг упираетесь в стену. В последнее время вы чувствовали всплеск страсти в своей жизни, потому что смогли расставить приоритеты между романтикой, удовольствием, творчеством, хобби и радостью. Однако на этой неделе вы можете заметить, что вам стало немного труднее. Независимо от того, это случайные свидания, или глубокие отношения, вы можете обнаружить, что ваша пара ведет себя иначе, и что даже напряжение начинает разрывать швы. Бывшие могут пересекать ваш путь сейчас – поэтому если вы хотите попробовать еще раз, Вселенная открывает вам эти двери. Телец (20 апреля – 20 мая). Ваши эмоции обострились. Вы чувствуете себя чрезвычайно дерзким и чувствительным. Однако внезапно эмоциональные ситуации могут стать переломным моментом, когда вам придется пересмотреть то, что произошло. Вполне возможно, что вы будете особенно заняты домом, семьей, бытом, и хотя в этом будет много прогресса, может вдруг появиться потребность в переменах. Например, если вы завершали ремонт, вы можете обнаружить, что нужно сделать еще больше работы, чтобы он был качественным. А если вы были в разгаре переезда, то можете обнаружить, что возникают задержки.

Ваши эмоции обострились. Вы чувствуете себя чрезвычайно дерзким и чувствительным. Однако внезапно эмоциональные ситуации могут стать переломным моментом, когда вам придется пересмотреть то, что произошло. Вполне возможно, что вы будете особенно заняты домом, семьей, бытом, и хотя в этом будет много прогресса, может вдруг появиться потребность в переменах. Например, если вы завершали ремонт, вы можете обнаружить, что нужно сделать еще больше работы, чтобы он был качественным. А если вы были в разгаре переезда, то можете обнаружить, что возникают задержки. Близнецы (21 мая – 20 июня). Вам казалось, что темп жизни движется в ногу со временем. Но вдруг ветер в ваших парусах будто исчез. Тишина может даже вызвать у вас чувство тревоги. Это не ваша вина – Вселенная просто поощряет вас притормозить и пересмотреть свои планы. Некоторые из вас, возможно, были глубоко погружены в коммуникационные проекты, переговоры по контракту и тому подобное. И здесь на каждом шагу могут возникать подводные камни. Главное сейчас – не топать ногами и не проклинать небо, а набраться терпения и использовать это время, чтобы трижды проверить все свои идеи и логистику, пока есть такая возможность.

Вам казалось, что темп жизни движется в ногу со временем. Но вдруг ветер в ваших парусах будто исчез. Тишина может даже вызвать у вас чувство тревоги. Это не ваша вина – Вселенная просто поощряет вас притормозить и пересмотреть свои планы. Некоторые из вас, возможно, были глубоко погружены в коммуникационные проекты, переговоры по контракту и тому подобное. И здесь на каждом шагу могут возникать подводные камни. Главное сейчас – не топать ногами и не проклинать небо, а набраться терпения и использовать это время, чтобы трижды проверить все свои идеи и логистику, пока есть такая возможность. Рак (21 июня – 22 июля). В последние недели в вашем кошельке появилась дыра, сейчас она может стать еще более заметной. Это знак от Вселенной, чтобы вы сделали все, чтобы затормозить свои расходы и реально оценить, куда идут все ваши деньги. Хотя вы можете быть особенно щедрым, сейчас не время на крупные покупки, которые вы не сможете окупить одним махом. Если есть возможность, лучше экономить. Между тем нынешний космический поток может заставить вас вернуться к старой работе или доходу из прошлого. Если вы сможете их откопать, это может быть очень полезно!

В последние недели в вашем кошельке появилась дыра, сейчас она может стать еще более заметной. Это знак от Вселенной, чтобы вы сделали все, чтобы затормозить свои расходы и реально оценить, куда идут все ваши деньги. Хотя вы можете быть особенно щедрым, сейчас не время на крупные покупки, которые вы не сможете окупить одним махом. Если есть возможность, лучше экономить. Между тем нынешний космический поток может заставить вас вернуться к старой работе или доходу из прошлого. Если вы сможете их откопать, это может быть очень полезно! Лев (23 июля – 22 августа). Вы почувствуете, что можете направлять молнии! У вас не только появится больше энергии, смелости и магнетизма, но вы, вероятно, будете отдавать приказы и будете наблюдать, как люди склоняются перед вами. Однако в течение недели вам может показаться, что Вселенная поставила вам подножку. Вы будете получать кармические уроки, как бороться за то, во что вы верите. Ситуации и люди из прошлого могут появляться снова, как призраки ночью. С положительной стороны, если вы хотите поставить точку в чем-то, вы можете сделать это сейчас. Если вы хотите восстановить отношения с кем-то, звезды также на вашей стороне.

Вы почувствуете, что можете направлять молнии! У вас не только появится больше энергии, смелости и магнетизма, но вы, вероятно, будете отдавать приказы и будете наблюдать, как люди склоняются перед вами. Однако в течение недели вам может показаться, что Вселенная поставила вам подножку. Вы будете получать кармические уроки, как бороться за то, во что вы верите. Ситуации и люди из прошлого могут появляться снова, как призраки ночью. С положительной стороны, если вы хотите поставить точку в чем-то, вы можете сделать это сейчас. Если вы хотите восстановить отношения с кем-то, звезды также на вашей стороне. Дева (23 августа – 22 сентября). У вас всегда есть список дел, которые вы хотите завершить, чтобы продвинуться вперед. В последнее время вы, скорее всего, были заняты работой за кулисами, чтобы сделать именно это. Однако на этой неделе может показаться, что вы смотрите на свой календарь и не знаете, с чего начать. Вы можете чувствовать себя настолько истощенным морально и физически, что будет трудно даже сдвинуться с места. Вселенная шепчет вам, чтобы вы залегли на дно и ценили тишину в это время, иначе вы можете выгореть. Отдельно следует отметить, что кармические ситуации из прошлого могут быть у вас на уме, пока вы не проживете их снова.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Ваш календарь в последнее время переполнен увлекательными событиями настолько, что вы задаетесь вопросом, как можно успеть все! Вам нравится, когда жизнь заставляет вас жонглировать всеми вашими дружбами. Однако сейчас в вашей социальной жизни может появиться некоторое напряжение, возможно, связанное с ситуацией, которая возникла в последние недели. Сначала вы подумаете, что ее можно забыть, но некоторые не позволят этого. Лучшее, что вы можете сейчас сделать – взять ситуацию под контроль, а не расшевеливать ее еще больше.

Ваш календарь в последнее время переполнен увлекательными событиями настолько, что вы задаетесь вопросом, как можно успеть все! Вам нравится, когда жизнь заставляет вас жонглировать всеми вашими дружбами. Однако сейчас в вашей социальной жизни может появиться некоторое напряжение, возможно, связанное с ситуацией, которая возникла в последние недели. Сначала вы подумаете, что ее можно забыть, но некоторые не позволят этого. Лучшее, что вы можете сейчас сделать – взять ситуацию под контроль, а не расшевеливать ее еще больше. Скорпион (23 октября – 21 ноября). В последние недели вы, скорее всего, чувствовали себя движущей силой Вселенной. Карьерный импульс нарастал. Возможно, вы увидели повышение, предложения новой работы, награды или просто похвалы. Ваша уверенность в себе полыхала. Однако на этой неделе может показаться, что поезд сошел с рельсов, и от вас требуют вернуться к профессиональным ситуациям, которые нужно исправить или пересмотреть, или даже весь ваш импульс, кажется, остановился на достигнутом. Лучшее, что вы можете сделать – это не злиться и не бросаться в бой, а вместо этого признать, что Вселенная дает вам возможность доработать свои планы и преодолеть любые препятствия.

В последние недели вы, скорее всего, чувствовали себя движущей силой Вселенной. Карьерный импульс нарастал. Возможно, вы увидели повышение, предложения новой работы, награды или просто похвалы. Ваша уверенность в себе полыхала. Однако на этой неделе может показаться, что поезд сошел с рельсов, и от вас требуют вернуться к профессиональным ситуациям, которые нужно исправить или пересмотреть, или даже весь ваш импульс, кажется, остановился на достигнутом. Лучшее, что вы можете сделать – это не злиться и не бросаться в бой, а вместо этого признать, что Вселенная дает вам возможность доработать свои планы и преодолеть любые препятствия. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). В последние недели вы мчались вперед с распростертыми объятиями, как будто готовы были отрастить крылья и взлететь со скалы к горизонту. Ваша уверенность кипела, поскольку вы чувствовали, что ничто не может сбить вас с ног. Однако сейчас вы можете почувствовать, что кружите в небе и не знаете, как собраться, чтобы не разбиться или сгореть. Поэтому используйте это время, чтобы мыслить нестандартно и находить решения для всего, что происходит, а не переживайте о том, что вы не можете контролировать.

В последние недели вы мчались вперед с распростертыми объятиями, как будто готовы были отрастить крылья и взлететь со скалы к горизонту. Ваша уверенность кипела, поскольку вы чувствовали, что ничто не может сбить вас с ног. Однако сейчас вы можете почувствовать, что кружите в небе и не знаете, как собраться, чтобы не разбиться или сгореть. Поэтому используйте это время, чтобы мыслить нестандартно и находить решения для всего, что происходит, а не переживайте о том, что вы не можете контролировать. Козерог (22 декабря – 19 января). Вы чувствуете глубокую потребность понять, где вы находитесь в важных отношениях. И, вероятно, кто-то захватил ваш разум. Вы будете оценивать, что вы даете и что берете, и есть ли в союзе равенство. На другой волне вы можете чувствовать желание объединиться, то ли в финансах, то ли в интимных отношениях, но энергия может быть такой, будто вы врезались в стену, и никто из вас не сдвинется с места. Еще одна сфера, на которую стоит обратить внимание – это большие расходы, которые вы планировали. Возможно, будет лучше отложить их, если это возможно. Денежные вопросы могут вызывать определенные трудности в это время.

Вы чувствуете глубокую потребность понять, где вы находитесь в важных отношениях. И, вероятно, кто-то захватил ваш разум. Вы будете оценивать, что вы даете и что берете, и есть ли в союзе равенство. На другой волне вы можете чувствовать желание объединиться, то ли в финансах, то ли в интимных отношениях, но энергия может быть такой, будто вы врезались в стену, и никто из вас не сдвинется с места. Еще одна сфера, на которую стоит обратить внимание – это большие расходы, которые вы планировали. Возможно, будет лучше отложить их, если это возможно. Денежные вопросы могут вызывать определенные трудности в это время. Водолей (20 января – 18 февраля). Важные отношения были главной проблемой последних недель, как в личном, так и в профессиональном плане. Однако, несмотря на глубокую сосредоточенность на совместных проектах и планах, в это время что-то может помешать. Например, вы можете обнаружить, что вы и ваш партнер не на одной волне, и что вам нужно притормозить и устранить проблемы другими способами. Некоторые могут почувствовать, что появляются враги или конкуренты, и они вынуждены давать отпор или отстаивать свою позицию. Если есть кто-то, с кем вы хотели бы восстановить отношения, сделайте это сейчас.

Важные отношения были главной проблемой последних недель, как в личном, так и в профессиональном плане. Однако, несмотря на глубокую сосредоточенность на совместных проектах и планах, в это время что-то может помешать. Например, вы можете обнаружить, что вы и ваш партнер не на одной волне, и что вам нужно притормозить и устранить проблемы другими способами. Некоторые могут почувствовать, что появляются враги или конкуренты, и они вынуждены давать отпор или отстаивать свою позицию. Если есть кто-то, с кем вы хотели бы восстановить отношения, сделайте это сейчас. Рыбы (19 февраля – 20 марта). В жизни, безусловно, есть миллион вещей, на которых стоит сосредоточиться в это время. У вас бесконечный список приоритетов, обязанностей и проектов. Вы, вероятно, почувствуете, что можете сокрушить все, что стоит перед вами. Но вдруг может возникнуть ощущение, что все, что у вас на повестке дня, нуждается в пересмотре или задерживается. Возможно, будет разумно приостановиться и проанализировать свой прогресс, чтобы скорректировать свой путь вперед. Отдельно стоит отметить, что ваше тело может потребовать дополнительного внимания.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.