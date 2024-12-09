Іноді це передбачає возз'єднання з людьми, справами чи планами, про які ви призабули. Важливо подумати про це саме зараз. А що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку на цей тиждень – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

Дивіться також Хто для вас може стати найкращим другом: ось що каже астрологія про сумісність знаків Зодіаку

Чоловічий гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня 2024 року

Овен (21 березня – 19 квітня). У цей час ви можете відчути сильний удар. Це наче ви виконуєте якусь місію, рухаєтеся вперед – і раптом впираєтеся в стіну. Останнім часом ви відчували сплеск пристрасті у своєму житті, бо змогли розставити пріоритети між романтикою, задоволенням, творчістю, хобі та радістю. Однак цього тижня ви можете помітити, що вам стало трохи важче. Незалежно від того, чи це випадкові побачення, чи глибокі стосунки, ви можете виявити, що ваша пара поводиться інакше, і що навіть напруга починає розривати шви. Колишні можуть перетинати ваш шлях зараз – тож якщо ви хочете спробувати ще раз, Всесвіт відчиняє вам ці двері.

У цей час ви можете відчути сильний удар. Це наче ви виконуєте якусь місію, рухаєтеся вперед – і раптом впираєтеся в стіну. Останнім часом ви відчували сплеск пристрасті у своєму житті, бо змогли розставити пріоритети між романтикою, задоволенням, творчістю, хобі та радістю. Однак цього тижня ви можете помітити, що вам стало трохи важче. Незалежно від того, чи це випадкові побачення, чи глибокі стосунки, ви можете виявити, що ваша пара поводиться інакше, і що навіть напруга починає розривати шви. Колишні можуть перетинати ваш шлях зараз – тож якщо ви хочете спробувати ще раз, Всесвіт відчиняє вам ці двері. Телець (20 квітня – 20 травня). Ваші емоції загострилися. Ви відчуваєте себе надзвичайно зухвалим і чутливим. Однак раптово емоційні ситуації можуть стати переломним моментом, коли вам доведеться переглянути те, що сталося. Цілком можливо, що ви будете особливо зайняті домом, сім'єю, побутом, і хоча у цьому буде багато прогресу, може раптом з'явитися потреба у змінах. Наприклад, якщо ви завершували ремонт, ви можете виявити, що потрібно зробити ще більше роботи, щоб він був якісним. А якщо ви були в розпалі переїзду, то можете виявити, що виникають затримки.

Ваші емоції загострилися. Ви відчуваєте себе надзвичайно зухвалим і чутливим. Однак раптово емоційні ситуації можуть стати переломним моментом, коли вам доведеться переглянути те, що сталося. Цілком можливо, що ви будете особливо зайняті домом, сім'єю, побутом, і хоча у цьому буде багато прогресу, може раптом з'явитися потреба у змінах. Наприклад, якщо ви завершували ремонт, ви можете виявити, що потрібно зробити ще більше роботи, щоб він був якісним. А якщо ви були в розпалі переїзду, то можете виявити, що виникають затримки. Близнюки (21 травня – 20 червня). Вам здавалося, що темп життя рухається в ногу з часом. Але раптом вітер у ваших вітрилах ніби зник. Тиша може навіть викликати у вас відчуття тривоги. Це не ваша провина – Всесвіт просто заохочує вас пригальмувати й переглянути свої плани. Дехто з вас, можливо, був глибоко занурений у комунікаційні проєкти, переговори щодо контракту тощо. І тут на кожному кроці можуть виникати підводні камені. Головне зараз – не тупотіти ногами та не проклинати небо, а набратися терпіння і використати цей час, щоб тричі перевірити всі свої ідеї та логістику, поки є така можливість.

Вам здавалося, що темп життя рухається в ногу з часом. Але раптом вітер у ваших вітрилах ніби зник. Тиша може навіть викликати у вас відчуття тривоги. Це не ваша провина – Всесвіт просто заохочує вас пригальмувати й переглянути свої плани. Дехто з вас, можливо, був глибоко занурений у комунікаційні проєкти, переговори щодо контракту тощо. І тут на кожному кроці можуть виникати підводні камені. Головне зараз – не тупотіти ногами та не проклинати небо, а набратися терпіння і використати цей час, щоб тричі перевірити всі свої ідеї та логістику, поки є така можливість. Рак (21 червня – 22 липня). Останніми тижнями у вашому гаманці з'явилася дірка, зараз вона може стати ще більш помітною. Це знак від Всесвіту, щоб ви зробили все, аби загальмувати свої витрати й реально оцінити, куди йдуть всі ваші гроші. Хоча ви можете бути особливо щедрим, зараз не час на великі покупки, які ви не зможете окупити одним махом. Якщо є можливість, краще заощаджувати. Тим часом нинішній космічний потік може змусити вас повернутися до старої роботи або доходу з минулого. Якщо ви зможете їх відкопати, це може бути дуже корисно!

Останніми тижнями у вашому гаманці з'явилася дірка, зараз вона може стати ще більш помітною. Це знак від Всесвіту, щоб ви зробили все, аби загальмувати свої витрати й реально оцінити, куди йдуть всі ваші гроші. Хоча ви можете бути особливо щедрим, зараз не час на великі покупки, які ви не зможете окупити одним махом. Якщо є можливість, краще заощаджувати. Тим часом нинішній космічний потік може змусити вас повернутися до старої роботи або доходу з минулого. Якщо ви зможете їх відкопати, це може бути дуже корисно! Лев (23 липня – 22 серпня). Ви відчуєте, що можете направляти блискавки! У вас не тільки з'явиться більше енергії, сміливості й магнетизму, але ви, ймовірно, віддаватимете накази та будете спостерігати, як люди схиляються перед вами. Однак впродовж тижня вам може здатися, що Всесвіт поставив вам підніжку. Ви будете отримувати кармічні уроки, як боротися за те, у що ви вірите. Ситуації та люди з минулого можуть з'являтися знову, як привиди вночі. З позитивного боку, якщо ви хочете поставити крапку в чомусь, ви можете зробити це зараз. Якщо ви хочете відновити стосунки з кимось, зірки також на вашому боці.

Ви відчуєте, що можете направляти блискавки! У вас не тільки з'явиться більше енергії, сміливості й магнетизму, але ви, ймовірно, віддаватимете накази та будете спостерігати, як люди схиляються перед вами. Однак впродовж тижня вам може здатися, що Всесвіт поставив вам підніжку. Ви будете отримувати кармічні уроки, як боротися за те, у що ви вірите. Ситуації та люди з минулого можуть з'являтися знову, як привиди вночі. З позитивного боку, якщо ви хочете поставити крапку в чомусь, ви можете зробити це зараз. Якщо ви хочете відновити стосунки з кимось, зірки також на вашому боці. Діва (23 серпня – 22 вересня). У вас завжди є список справ, які ви хочете завершити, щоб просунутися вперед. Останнім часом ви, швидше за все, були зайняті роботою за лаштунками, щоб зробити саме це. Однак цього тижня може здатися, що ви дивитеся на свій календар і не знаєте, з чого почати. Ви можете відчувати себе настільки виснаженим морально і фізично, що буде важко й зрушити з місця. Всесвіт шепоче вам, щоб ви залягли на дно і цінували тишу в цей час, інакше ви можете вигоріти. Окремо слід зазначити, що кармічні ситуації з минулого можуть бути у вас на думці, поки ви не проживете їх знову.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Ваш календар останнім часом переповнений захопливими подіями настільки, що ви вдаєтеся в питання, як можна встигнути все! Вам подобається, коли життя змушує вас жонглювати всіма вашими дружбами. Однак зараз у вашому соціальному житті може з'явитися деяка напруга, можливо, пов'язана з ситуацією, яка виникла останніми тижнями. Спочатку ви подумаєте, що її можна забути, але дехто не дозволить цього. Найкраще, що ви можете зараз зробити – взяти ситуацію під контроль, а не розворушувати її ще більше.

Ваш календар останнім часом переповнений захопливими подіями настільки, що ви вдаєтеся в питання, як можна встигнути все! Вам подобається, коли життя змушує вас жонглювати всіма вашими дружбами. Однак зараз у вашому соціальному житті може з'явитися деяка напруга, можливо, пов'язана з ситуацією, яка виникла останніми тижнями. Спочатку ви подумаєте, що її можна забути, але дехто не дозволить цього. Найкраще, що ви можете зараз зробити – взяти ситуацію під контроль, а не розворушувати її ще більше. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). В останні тижні ви, швидше за все, відчували себе рушійною силою Всесвіту. Кар'єрний імпульс наростав. Можливо, ви побачили підвищення, пропозиції нової роботи, нагороди або просто похвали. Ваша впевненість у собі палахкотіла. Однак цього тижня може здатися, що потяг зійшов з рейок, і від вас вимагають повернутися до професійних ситуацій, які потрібно виправити чи переглянути, або ж навіть весь ваш імпульс, здається, зупинився на досягнутому. Найкраще, що ви можете зробити – це не лютувати й не кидатися в бій, а натомість визнати, що Всесвіт дає вам можливість доопрацювати свої плани й подолати будь-які перешкоди.

В останні тижні ви, швидше за все, відчували себе рушійною силою Всесвіту. Кар'єрний імпульс наростав. Можливо, ви побачили підвищення, пропозиції нової роботи, нагороди або просто похвали. Ваша впевненість у собі палахкотіла. Однак цього тижня може здатися, що потяг зійшов з рейок, і від вас вимагають повернутися до професійних ситуацій, які потрібно виправити чи переглянути, або ж навіть весь ваш імпульс, здається, зупинився на досягнутому. Найкраще, що ви можете зробити – це не лютувати й не кидатися в бій, а натомість визнати, що Всесвіт дає вам можливість доопрацювати свої плани й подолати будь-які перешкоди. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Останніми тижнями ви мчали вперед з розпростертими обіймами, наче готові були відростити крила і злетіти зі скелі до горизонту. Ваша впевненість кипіла, оскільки ви відчували, що ніщо не може збити вас з ніг. Проте зараз ви можете відчути, що кружляєте в небі та не знаєте, як зібратися, щоб не розбитися чи згоріти. Тому використовуйте цей час, щоб мислити нестандартно і знаходити рішення для всього, що відбувається, а не переймайтеся тим, що ви не можете контролювати.

Останніми тижнями ви мчали вперед з розпростертими обіймами, наче готові були відростити крила і злетіти зі скелі до горизонту. Ваша впевненість кипіла, оскільки ви відчували, що ніщо не може збити вас з ніг. Проте зараз ви можете відчути, що кружляєте в небі та не знаєте, як зібратися, щоб не розбитися чи згоріти. Тому використовуйте цей час, щоб мислити нестандартно і знаходити рішення для всього, що відбувається, а не переймайтеся тим, що ви не можете контролювати. Козеріг (22 грудня – 19 січня). Ви відчуваєте глибоку потребу зрозуміти, де ви перебуваєте у важливих стосунках. І, ймовірно, хтось захопив ваш розум. Ви оцінюватимете, що ви даєте і що берете, і чи є в союзі рівність. На іншій хвилі ви можете відчувати бажання об'єднатися, чи то у фінансах, чи то в інтимних стосунках, але енергія може бути такою, ніби ви врізалися в стіну, і ніхто з вас не зрушить з місця. Ще одна сфера, на яку варто звернути увагу – це великі витрати, які ви планували. Можливо, буде краще відкласти їх, якщо це можливо. Грошові питання можуть спричиняти певні труднощі в цей час.

Ви відчуваєте глибоку потребу зрозуміти, де ви перебуваєте у важливих стосунках. І, ймовірно, хтось захопив ваш розум. Ви оцінюватимете, що ви даєте і що берете, і чи є в союзі рівність. На іншій хвилі ви можете відчувати бажання об'єднатися, чи то у фінансах, чи то в інтимних стосунках, але енергія може бути такою, ніби ви врізалися в стіну, і ніхто з вас не зрушить з місця. Ще одна сфера, на яку варто звернути увагу – це великі витрати, які ви планували. Можливо, буде краще відкласти їх, якщо це можливо. Грошові питання можуть спричиняти певні труднощі в цей час. Водолій (20 січня – 18 лютого). Важливі стосунки були головною проблемою останніх тижнів, як в особистому, так і в професійному плані. Однак, попри глибоку зосередженість на спільних проєктах і планах, в цей час щось може стати на заваді. Наприклад, ви можете виявити, що ви й ваш партнер не на одній хвилі, і що вам потрібно пригальмувати та усунути проблеми в інші способи. Дехто може відчути, що з'являються вороги або конкуренти, і вони змушені давати відсіч або відстоювати свою позицію. Якщо є хтось, з ким ви хотіли б відновити стосунки, зробіть це зараз.

Важливі стосунки були головною проблемою останніх тижнів, як в особистому, так і в професійному плані. Однак, попри глибоку зосередженість на спільних проєктах і планах, в цей час щось може стати на заваді. Наприклад, ви можете виявити, що ви й ваш партнер не на одній хвилі, і що вам потрібно пригальмувати та усунути проблеми в інші способи. Дехто може відчути, що з'являються вороги або конкуренти, і вони змушені давати відсіч або відстоювати свою позицію. Якщо є хтось, з ким ви хотіли б відновити стосунки, зробіть це зараз. Риби (19 лютого – 20 березня). У житті, безумовно, є мільйон речей, на яких варто зосередитися в цей час. У вас нескінченний список пріоритетів, обов'язків і проєктів. Ви, ймовірно, відчуєте, що можете розтрощити все, що стоїть перед вами. Але раптом може виникнути відчуття, що все, що у вас на порядку денному, потребує перегляду або затримується. Можливо, буде розумно призупинитись і проаналізувати свій прогрес, щоб скоригувати свій шлях вперед. Окремо варто зазначити, що ваше тіло може потребувати додаткової уваги.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.