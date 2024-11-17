"Найдите моего кота": пользователь Reddit озадачил сеть фотографией-головоломкой

Проверьте свое зрение, попробовав эту удивительно сложную головоломку. В ней нужно найти замаскированного кота, прячущегося среди белых простыней. Сколько времени вам понадобится?

Насколько хорошее у вас зрение? Вы можете проверить свои навыки, попробовав эту сложную головоломку, которой поделился один из пользователей Reddit, пишет 24 Канал.

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Найдите кота среди простыней

Чтобы выполнить задание, вы должны найти кота, который спрятался на уютной кровати. Это значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. А все потому, что светлый котик хорошо сочетается с белоснежным постельным бельем.

А чтобы еще больше запутать глаза, на подушках есть крошечные цветочные детали, которые затрудняют поиск. Так сможете ли вы ее найти? Установите таймер и начните игру!

Если у вас возникнут трудности, советуем просматривать изображение сверху вниз. Это позволит вам внимательно рассмотреть каждую деталь, не пропуская ничего и не отвлекаясь.



На этом изображении точно есть кот / Фото пользователя Good_Attorney_8410

Хотя это сложное задание, некоторым удавалось выполнить его за считанные секунды. Затем, наслаждаясь успехом, они посетили Reddit, чтобы поделиться своими мыслями.

Фотография "найди кота" собрала 1 600 лайков и десятки комментариев с момента публикации. В ответ один из подписчиков написал: "Нашел котенка!".

Другой сказал: "Я вижу ухо. Как глубоко там ваш кот?". А третий спросил: "Я вижу ухо. Этот кот играет в прятки?".

Кое-кто был озабочен другим – и предупредил загрузчика, чтобы тот убрал удлинитель с кровати, чтобы предотвратить несчастный случай. Один из комментаторов признался: "Все, что я вижу – это опасность пожара".

А другой сказал: "Пожалуйста, уберите удлинитель со своей кровати... вместо "найдите моего кота!". Ваша семья будет играть в "найди обгоревшие останки".

К счастью, пользователи Reddit обратили внимание на эти предупреждения. Они вернулись к посту, чтобы сказать: "Ребята, я снял удлинитель с кровати".



А вот здесь и прятался котик / Фото пользователя Good_Attorney_8410

Если вы все еще пытаетесь найти таинственную кошку, посмотрите внимательнее на середину кровати. Вы сможете увидеть кошачье ухо, выглядывающее из-под двух цветочных подушек.