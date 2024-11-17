Наскільки хороший у вас зір? Ви можете перевірити свої навички, спробувавши цю складну головоломку, якою поділився один з користувачів Reddit, пише 24 Канал.

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Знайдіть кота серед простирадл

Щоб виконати завдання, ви повинні знайти кота, який сховався на затишному ліжку. Це значно складніше, ніж здається на перший погляд. А все тому, що світлий котик добре поєднується з білосніжною постільною білизною.

А щоб ще більше заплутати очі, на подушках є крихітні квіткові деталі, які ускладнюють пошук. Тож чи зможете ви її знайти? Встановіть таймер і почніть гру!

Якщо у вас виникнуть труднощі, радимо переглядати зображення зверху вниз. Це дозволить вам уважно розглянути кожну деталь, не пропускаючи нічого і не відволікаючись.



На цьому зображенні точно є кіт / Фото користувача Good_Attorney_8410

Хоча це складне завдання, декому вдавалося виконати його за лічені секунди. Потім, насолоджуючись успіхом, вони завітали на Reddit, щоб поділитися своїми думками.

Фотографія "знайди кота" зібрала 1 600 вподобань і десятки коментарів з моменту публікації. У відповідь один з дописувачів написав: "Знайшов кошеня!".

Інший сказав: "Я бачу вухо. Як глибоко там ваш кіт?". А третій запитав: "Я бачу вухо. Цей кіт грає в хованки?".

Дехто був заклопотаний іншим – і попередив завантажувача, щоб той прибрав подовжувач з ліжка, щоб запобігти нещасному випадку. Один з коментаторів зізнався: "Все, що я бачу – це небезпека пожежі".

А інший сказав: "Будь ласка, приберіть подовжувач зі свого ліжка... замість "знайдіть мого кота!". Ваша сім'я буде грати в "знайди обгорілі останки".

На щастя, користувачі Reddit звернули увагу на ці попередження. Вони повернулися до посту, щоб сказати: "Хлопці, я зняв подовжувач з ліжка".



А ось тут і ховався котик / Фото користувача Good_Attorney_8410

Якщо ви все ще намагаєтеся знайти таємничу кішку, подивіться уважніше на середину ліжка. Ви зможете побачити котяче вухо, що визирає з-поміж двох квіткових подушок.