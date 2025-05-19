Это Найрон Сантос Фелипе, и вот что он сделал – изменил рацион и прибегнул к силовым тренировкам. 28-летний парень из Бразилии сделал то, что и сам считал невозможным. 24 Канал со ссылкой на Bored Panda перескажет его историю.

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Найрон Сантос рассказал о своем пути к похудению более чем на 50 килограммов

Прежде всего Найрон ввел для себя диету, богатую белками и полезными жирами. В среднем он потреблял 800 граммов курятины, 600 граммов риса, 8 яиц и много овощей в день. Это мужчина сделал легко, а вот эмоциональные и физические вызовы были сложнее.

Сначала он решил изолировать себя от общения, хоть и работал в цифровом маркетинге. Найрон удалил все свои аккаунты в социальных сетях и начал тренироваться дома – в основном из-за стыда.

Это был период интенсивной саморефлексии и сосредоточенности, ведь мужчина поставил свое здоровье на первое место среди всего. Он активно взялся за силовые и гипертрофические тренировки, создал собственную тренировочную базу, и в конце концов нарастил силу и мышцы, а вместе с этим – психологическую устойчивость.



Квинтэссенция путешествия устойчивости и трансформации Найрона Сантоса Фелипе / Фото nayronfsantos

Размышляя о советах, которые бы он дал другим, у кого похожие вызовы, Найрон сказал, что прежде всего надо правильно настроиться, не обсуждать ни с кем свои планы и диету – но показывать результаты.

Как я говорю своим друзьям, акула чувствует запах крови издалека. Те, кто хочет причинить вам боль или уничтожить вас, точно знают, что делать,

– объяснил этот совет Сантос.

Он акцентирует внимание на силе тихой решимости и важности держать личные цели при себе, работая для их достижения.

Заметим, что Найрон решил худеть после ряда сложных личных испытаний. Это был сердечный приступ в 26 лет, еще и во время пика депрессии и потери бизнеса из-за пандемии. Тогда он набрал более 60 килограммов, и в конце концов наступил кризисный момент, ставший переломным. И в итоге за 12 месяцев он достиг трансформации, которая изменила его здоровье и мировоззрение.