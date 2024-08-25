От кормления кур на ферме до особняка в Лас-Вегасе: история успеха необычного инфлюенсера

Трей живет роскошной жизнью, и это суровый контраст с его прежней жизнью на ферме. Там ему приходилось рано просыпаться, чтобы покормить кур и присмотреть за лошадьми.

А потом еще и отправляться в 45-минутную дорогу в школу. Не лучше было и в колледже, поэтому мужчина бросил его и стал предпринимателем. И вдруг оказалось, что это было очень удачное решение.

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Мужчина рассказал о своем образе жизни, который заставил всех говорить о нем

Трею Колли 24 года, но он прожил большую жизнь, чем многие могли бы и мечтать. Когда ему исполнился 21 год, этот инфлюенсер уже жил на широкую ногу в огромном доме в Лас-Вегасе.

Огромная недвижимость укомплектована экзотическими котами из джунглей, каждый из которых обошелся мужчине в 15 000 фунтов. А ездит он на шикарном BMW i8 за 115 000 фунтов.

Но эта жизнь в высшем свете далека от корней Трея в Вирджинии, где он когда-то был простым фермерским мальчиком и готовился к заурядной карьере. Но потом он сделал ставку на мир социальных сетей.

Я узнал, как развивать бренды, и в конце концов не только сам стал инфлюенсером, но и помог многим другим людям сделать то же самое. Деньги появились вместе с ростом моей платформы,

– рассказал Трей.

Он глотал каждый клочок ноу-хау о том, как зарабатывать деньги через социальные сети. Жизнь на ферме, когда приходилось рано просыпаться, чтобы покормить кур и ухаживать за лошадьми, а потом ехать 45 минут до школы, осталась в прошлом.

В 20 лет, несмотря на стипендию в колледже, он решил бросить учебу, чтобы сосредоточиться на своем цифровом будущем.

Трею Колли 24 года, но он прожил большую жизнь, чем многие могли бы мечтать / Коллаж 24 Канала фото Trey Colley

Вскоре я стал, пожалуй, самым успешным человеком моего возраста, который сделал себя сам, из моего родного города. У меня была машина моей мечты, я жил между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом и присматривался к роскошному дому на берегу океана. Все это было похоже на кино,

– говорит Трей.

Мужчина говорит, что отец всегда верил в него, но другие родственники считали, что он не справится. Поэтому Трей всю жизнь чувствовал, что должен что-то доказать.

Пойти полностью навстречу своей мечте и положить все давление на себя было последним испытанием, чтобы увидеть, кто был действительно прав, и эта ставка окупилась,

– говорит он.

Несколько лет все шло гладко, и Трей наслаждался преимуществами инфлюенсера. Но потом все пошло наперекосяк: "Я был наивным и никогда не думал, что кайф от пребывания на вершине мира может закончиться".

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В 2023 году Трей столкнулся со значительной неудачей, когда его аккаунты в социальных сетях были удалены. Ему не только пришлось начинать все с нуля, но и выплачивать огромную ипотеку.

Этот опыт подтолкнул его к диверсификации доходов и основанию бизнеса Brandosaur, который помогает клиентам со всего мира строить свои бренды. И также начал больше сосредотачиваться на ютубе.

Теперь Трей делится своим опытом именно там. В серии видео "От 0 до 1 миллиона долларов за 365 дней" мужчина демонстрирует, как он построил свою PR-фирму, и вдохновляет других никогда не отказываться от своей мечты.