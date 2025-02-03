Конечно, идея новогодних обещаний является чисто символической, а новые цели себе ставить можно в любое время года. Но в начале года появляется другая энергия, которая возбуждает и вдохновляет нас, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ. Однако во многих случаях время проходит, мы ничего не делаем, а энергия выветривается.
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Что делать, чтобы вернуться к своим новогодним обещаниям и выполнить их
Главное – не отчаиваться. Вот несколько советов, которые помогут вам вернуться на правильный путь и придерживаться новогодних обещаний, даже если на дворе уже февраль.
Установите четкие даты. Первый месяц года закончился, но до конца 2025 года есть еще 11. Поэтому вернитесь к своему списку обещаний и обновите даты. Например, цель 1 должна быть достигнута до апреля, цель 2 – до июня и тому подобное. Наличие четких дат поможет вам организовать себя более практично, также вы сможете продвигаться к одной цели за раз и не чувствовать себя перегруженным.
Начало года формирует иную энергию, что вдохновляет нас, и можно кое-что сделать, чтобы не потерять ее / Фото senivpetro@freepik
Углубляйте свои мотивы. Когда у нас есть цель, нам легче ее придерживаться, если мы действительно понимаем, почему нам важно ее достичь. Например, если мы хотим заниматься спортом, но только потому, что это в целом полезно, это меньше мотивирует, чем если мы понимаем, какие конкретные проблемы мы стремимся устранить с помощью спорта. Поэтому изучите преимущества, которые вы можете получить от достижения своих целей, и сформулируйте для себя, почему именно вы хотите достичь той или иной цели. И вы увидите, что мотивация вернется к тому уровню, который был в начале года.
Не ожидайте совершенства. Во многих случаях люди испытывают уныние в выполнении своих новогодних обещаний из-за того, что они идеализировали свои результаты. Зато следует понимать, что результаты многих целей не заметны с первого взгляда, но именно последовательность является ключом к тому, чтобы их увидеть. Также помните, что любая новая привычка сначала дается труднее, поэтому важно быть терпеливым в достижении целей.