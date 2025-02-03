Звісно, ідея новорічних обіцянок є суто символічною, а нові цілі собі ставити можна у будь-яку пору року. Але на початку року з'являється інша енергія, яка збуджує і надихає нас, пише 24 Канал із посиланням на GQ. Однак у багатьох випадках час проходить, ми нічого не робимо, а енергія вивітрюється.

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Що робити, щоб повернутися до своїх новорічних обіцянок і виконати їх

Головне – не впадати у відчай. Ось кілька порад, які допоможуть вам повернутися на правильний шлях і дотримуватися новорічних обіцянок, навіть якщо на дворі вже лютий.

Встановіть чіткі дати. Перший місяць року закінчився, але до кінця 2025 року є ще 11. Тож поверніться до свого списку обіцянок і оновіть дати. Наприклад, ціль 1 має бути досягнута до квітня, ціль 2 – до червня тощо. Наявність чітких дат допоможе вам організувати себе більш практично, також ви зможете просуватися до однієї мети за раз і не відчувати себе перевантаженим.

Цікава статистика. За дослідженням Університету Скрентона, лише 8% людей, які ставили собі цілі у Новий рік, досягають їх у довгостроковій перспективі. 73% дотримуються своїх обіцяно протягом першого тижня, 64% – протягом першого місяця, 50% – кварталу, 45% – половини року, і лише 19% досягають мети за рік.

Початок року формує іншу енергію, яка надихає нас, і можна дещо зробити, щоб не втратити її / Фото senivpetro@freepik

Поглиблюйте свої мотиви. Коли у нас є мета, нам легше її дотримуватися, якщо ми дійсно розуміємо, чому нам важливо її досягти. Наприклад, якщо ми хочемо займатися спортом, але тільки тому, що це загалом корисно, це менше мотивує, ніж якщо ми розуміємо, які конкретні проблеми ми прагнемо усунути за допомогою спорту. Тому вивчіть переваги, які ви можете здобути від досягнення своїх цілей, і сформулюйте для себе, чому саме ви хочете досягти тієї чи іншої мети. І ви побачите, що мотивація повернеться до того рівня, який був на початку року.

Не очікуйте досконалості. У багатьох випадках люди відчувають зневіру у виконанні своїх новорічних обіцянок через те, що вони ідеалізували свої результати. Натомість варто розуміти, що результати багатьох цілей не помітні з першого погляду, але саме послідовність є ключем до того, щоб їх побачити. Також пам'ятайте, що будь-яка нова звичка спочатку дається важче, тому важливо бути терплячим у досягненні цілей.