Спортсмен ошеломил болельщиков, когда поднял руки. Именно в этот момент обнажилась нижняя часть живота. И хотя его голый торс и так все видели, именно этот момент стал безумно обсуждаемым в сети. И это сделало Томаса Чеккона настоящей секс-иконой!

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Сеть активно обсуждает Чеккона

Чеккон не только выиграл "бронзу" в эстафете, но и вырвал "золото" во время заплыва на спине через день. Как отметил сам спортсмен, он осуществил свою мечту. Что же говорят в сети? Да там они просто сходят с ума от итальянца и буквально поют ему дифирамбы.

Чеккон получил золотую медаль / Фото из инстаграма Чеккона

Я только что видел, как Томас Чеккон выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине, так что он не только горячий, но и олимпийский чемпион,

– написал один из зрителей в социальных сетях.

Другой пользователь заметил, что Чеккон, видимо, "имеет модельный контракт".

Одна деталь сделала Чеккона популярным: смотрите видео

Томас Чеккон, известный как "Акула", стал звездой Олимпийских игр 2024 года в Париже не только потому, что дважды поднялся на пьедестал почета, но и благодаря своей внешности. Согласно сообщениям в социальных сетях, золотой и бронзовый олимпийский медалист 2024 года стал похожим на "модель Calvin Klein" из-за случайной неисправности гардероба.

У Томаса Чеккона каждые 4 года увеличивается количество подписчиков в инстаграме,

– добавил пользователь сети.

В тиктоке одна женщина поделилась: "Что происходит с итальянской командой по плаванию на Олимпиаде, которая выглядит как модели Calvin Klein?".

Итальянскую команду сравнивают с моделями: смотрите видео

Другая пользовательница, которая присутствовала на мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, показала видео с Томасом после церемонии награждения и сказала, что она "свайпнет вправо" на него.

"Умерла и попала на небеса на самом деле", – написала она в подписи к видео.

Популярность Томаса набирает обороты, а его историческая победа на дистанции 100 метров на спине в понедельник 29 июля продолжает вызывать восхищение. На X (ранее известный как Twitter), фанат написал: "Следующая топ-модель Олимпиады и золотой медалист – Томас Чеккон". Другие писали:

"Неудивительно, что он победил, эта линия подбородка, видимо, рассекла воду пополам, когда он нырнул".

"Томас Чеккон такой красивый".

"Весь американский патриотизм покидает мое тело, когда Томас Чеккон на моем экране".

Еще один человек откликнулся: "Святые небеса".

Готовился до деталей

Я готовился к этому финалу до мельчайших деталей, – сказал Томас в интервью Rai Italia во вторник. – Я так счастлив и очень взволнован.

Спортсмен получил прозвище "Акула" за свою скорость в воде, незаурядную решительность и рост 1,97 метра.

"Ты должен быть хорошим, тогда твоя удача также имеет значение", – прокомментировал Томас золотую медаль своего товарища по команде Николо Мартиненгиса, которую он завоевал на дистанции 100 метров брассом в воскресенье 28 июля.

Рост Чеккона – 1,97 метра / Фото из инстаграма Чеккона

Родители Томаса также являются спортсменами. Его отец, Лорис, – пятиборец, а мать, Джола, – чемпионка по катанию на роликовых коньках.

"Когда я был ребенком, я ездил на тренировку с Альберто (его тренером – Gentelman 24) на машине, – вспоминает олимпиец. – Он спросил меня, о чем я мечтаю, я ответил, что хочу выиграть Олимпийские игры, а он сказал: "Успокойся, не все сразу". В детстве я знал, что могу победить".

В разговоре с Раем Томас признался, что на пьедестале почета он был "эмоциональным".

Он сказал: "Такого со мной не случалось на чемпионатах мира, но здесь гонка происходит каждые четыре года, если ты ошибаешься, то теряешь все".

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Томасу Чеккону всего 23 года. И мы верим в то, что впереди его ожидает не одна золотая медаль. Как бы там ни было, стальной пресс и идеальную линию внизу живота, которыми может похвастаться итальянец, будут обсуждать еще не один день!