Ароматы, передающие запах алкогольных напитков или вдохновленные ими, сейчас являются одним из трендов парфюмерной моды. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Почему вдохновленные алкоголем духи настолько популярны

Творческий процесс мастера-парфюмера и бармена гораздо более похож, чем можно было бы подумать. Их объединяет сходство с алхимиками, ведь они умеют сочетать сырье, которое по отдельности не является чем-то особенным, но при смешивании в правильной пропорции и порядке превращается в нечто удивительное.

Более того, чтобы сделать хороший ликер, так же как и создать духи, нужны мудрость, инстинкт, терпение, время и большое знание граней и нюансов используемых элементов. Наконец, и это наиболее очевидно, обоняние – первый глоток всегда делают носом, ведь прежде чем попробовать коктейль, мы чувствуем его запах.

Конечно, создание аромата на основе ликера является сложной задачей, ведь недостаточно открыть бутылку бурбона и добавить пару капель в композицию. Нет, все не так очевидно и не так просто. А чтобы воссоздать запах джина, носы используют ноты можжевельника и играют с мятой и лаймом, если хотят подать мохито.

Ароматы, передающие запах алкогольных напитков, сейчас являются одним из трендов парфюмерной моды / Фото freepik

Для создания аккордов виски, коньяка или бренди используют древесные ноты, особенно дуба, напоминающие о бочках, в которых выдерживают спиртные напитки. Так алкогольные напитки расширяют доступную ароматическую палитру и позволяют парфюмерам углубиться в неизведанные ольфакторные территории.

А причина выбирать духи с нотами лакрицы еще и в том, что они способны превратить классический утренний запах похмелья в ольфакторный комплимент.

От тепла виски до прохлады джина с тоником, от ароматного абсента до сливочности амарето, от крепкого поджаренного рома, который пьют в джазовых клубах, до искрящегося аперитива, от джентльменских гостиных ХІХ века до пивных времен сухого закона – вы точно найдете аромат, который лучше всего соответствует вашему вкусу.