В тиктоке видео от пользователя pshyk_rozpyv показало, какие духи носит Джонни Депп. 24 Канал перескажет эту интересную информацию.

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Парфюмерная игра раскрыла правду о духах Джонни Деппа

В видео автор предложил викторину, в которой эксперт попыталась угадать, какими духами пользуются Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп. Некоторые ответы были правильными, некоторые – нет, но догадка о Деппе точно вызывает особый интерес.

Итак, выяснилось, что Джонни Депп пахнет Dior Sauvage. То есть легендарным ароматом, идеально передающим его бунтарскую и харизматическую натуру.

Эксперт назвала любимые духи Джонни Деппа: смотрите видео pshyk_rozpyv

Dior Sauvage – это сочетание свежего калабрийского бергамота и насыщенных древесных нот амбры. Композиция открывается цитрусовой энергией свежести, силы и легкой горчинки.

А дальше она постепенно переходит в дымящийся теплый шлейф, ведь в сердце ноты лаванды, розового перца, аниса и мускатного ореха. И таким образом формируется чувство дикой свободы и магнетизма.

Базовые ноты духов – амброксан, кедр, ваниль. Все эти сочетания делают аромат характерным и узнаваемым. И совсем не зря его считают символом независимости и мужской силы.

Это правда, духи могут рассказать о человеке больше, чем кажется. И теперь мы точно знаем, что выбор Джонни Деппа – это настоящее воплощение брутальности и непревзойденного стиля.