А проте щоб підвищити впевненість у собі, іноді може бути достатньо зробити лише одну й геть невеличку зміну у своїй поведінці. 24 Канал завдяки GQ розповість про неї докладніше.

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Цей геніальний лайфхак працює з усіма: як із ним зросте ваша впевненість?

Порад щодо впевненості у собі багато, але чомусь серед них нечасто зустрічається згадка про дещо дуже важливе, що, утім, завжди важко не помітити. Ми говоримо про поставу.

Вона у вас зазвичай яка? Отож. Тим часом мати правильну поставу важливо не тільки заради здоров'я і щоб позбавитися болю в спині. Річ у тім, що постава може додавати або забирати впевненість у собі, а ми цього навіть не помічаємо.

У Державному університеті Сан-Франциско провели дослідження. Зібрали групу студентів, яких лякали математичні вправи, і трохи вивели їх із зони комфорту.

Щоб підвищити впевненість у собі, може бути достатньо зробити лише одну просту річ – випрямитися / Фото kues1@freepik

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Спочатку студентів попросили виконати серію віднімань протягом 30 секунд навсидячки у зігнутій позі, яка притаманна невпевненим людям. Потім вони мали виконати інше завдання, вже сидячи прямо, як це роблять впевнені люди.

І от вчені виявили, що пряма або сутула спина дають абсолютно різний результат під час виконання завдань. Учасники під час другого тесту відчували себе менш переляканими, а отже змогли краще зосередитися і досягти кращих результатів.

Як це працює? Організатори експерименту пояснили, що це пов'язано з природним інстинктом. Правда в тім, що коли ми горбимося, то сигналізуємо підсвідомості, що не впевнені в собі.

Сутула поза значно ускладнює концентрацію, тому всі зусилля коштують нам більше, ніж повинні, і ми стаємо менш впевненими у собі. Отже, щоб підвищити впевненість, не забувайте тримати спину прямо і голову високо.