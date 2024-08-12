Как и в любом спорте, там есть свои великие спортсмены. Бен Вудроффе, например – он выигрывал титул чемпиона мира трижды подряд и собирается сделать это в четвертый раз 31 августа в Дерби.

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Победитель боев на пальцах ног рассказал о своем "секретном оружии"

Историю соревнований ведут з 1974. Бен впервые сыграл 20 лет назад, когда ему было 14. А что в этом есть будущее, он понял около 10 лет назад.

У нас, в Великобритании, так много подобных видов спорта, и мы должны почитать их – это не только часть нашего наследия, но и действительно захватывающее зрелище,

– подчеркнул чемпион.

Его самым большим кумиром является его самый большой соперник – Нести Нэш. Бен говорит, что "он прирожденный борец на пальцах ног!" Нести обладает 17 чемпионскими титулами, но Бен намерен выиграть у него – благодаря "строгому режиму укрепляющих ванночек для ног с овсяным напитком и подъемам на носках".

Бен Вудроффе выигрывал титул чемпиона мира по борьбе на пальцах ног трижды подряд / Коллаж 24 Канала фото Daily Star

Нести Нэш бреет волосы, чтобы достигать большего трения и сцепления со сценой. Мое секретное оружие в том, что я хирургически удалил большие ногти на ногах – это очень помогает моей ловкости и выносливости пальцев ног!

– рассказал Бен.

Он говорит, что в Великобритании есть около 20 мужчин и 10 женщин, которые занимаются "профессиональной" борьбой на пальцах ног. Во всем мире эта цифра может быть вдвое больше.

Люди, которые занимаются этим спортом, прилагают усилия, чтобы попытаться попасть на Игры в Лос-Анджелесе в 2028 году. Но еще многое предстоит сделать.