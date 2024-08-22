Це не в трендах, натомість підлітки вдаються до smellmaxxing. Дехто навіть витрачає всі свої кишенькові гроші на розкішні парфуми на кшталт Dior, Chanel, Valentino чи Tom Ford.

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Що таке smellmaxxing

Ось що таке smellmaxxing: мати ауру, харизму, яка випромінює розкіш, зрілість і впевненість у собі. Тренд наразі особливо поширений у США і ще не набув значної популярності в Європі. Але незабаром цей тренд, безсумнівно, перетне Атлантику, оскільки він уже заполоняє тікток.

Smellmaxxing – це про надання великого значення вибору аромату з особливим акцентом на розкішні бренди. Тренд просувають відомі інфлюенсери, як-от німець Jeremy Fragrance, якого називають "парфумерним Майклом Джексоном", чи 17-річний TheCologneBoy, колекціонер парфумів з мільйонами підписників у тіктоці.

з особливим акцентом на розкішні бренди. Тренд просувають відомі інфлюенсери, як-от німець Jeremy Fragrance, якого називають "парфумерним Майклом Джексоном", чи 17-річний TheCologneBoy, колекціонер парфумів з мільйонами підписників у тіктоці. Вони дають поради, як обрати парфуми, як їх правильно наносити та як організувати свою колекцію ароматів вдома. Адже бажано мати кілька ароматів для різних випадків: спорту, школи чи побачення. Наприклад, для спортзалу краще обирати аромати зі свіжими бадьорими запахами. Цитрусові або йодні ноти ідеальні для підтримки освіжаючої аури навіть під час інтенсиву.

Як правило, ентузіасти smellmaxxing спочатку обирають фірмовий аромат, а потім – додаткові аромати, щоб урізноманітнити задоволення.

Підлітки вдаються до smellmaxxing, щоб випромінювати харизму, розкіш, зрілість і впевненість у собі / Колаж 24 Каналу фото NYT і freepik

Чому тренд Smellmaxxing особливо популярний серед молоді

За інфлюенсерами стежать мільйони прихильників, і охоплюють вони здебільшого молоду аудиторію, починаючи зі школярів. Дослідження, проведене інвестиційним банком Piper Sandler, показало, що щорічне споживання ароматів підлітками в США вже зросло на 23% з весни 2023 року.

Dior і Valentino також стверджують, що завоювали частку ринку серед чоловіків до 18 років. Для цих молодих шанувальників використання розкішного аромату стало ознакою зрілості, способом виразити свою індивідуальність і стиль, а також відчути себе вже дорослими.

способом виразити свою індивідуальність і стиль, а також відчути себе вже дорослими. Однак, здебільшого через незграбність або недосвідченість, деякі школярі розпилюють на себе занадто багато. Або змішують занадто різні парфуми. І цього достатньо, щоб викликати головний біль на умовному уроці математики.

Smellmaxxing часом вселяє у свідомість хлопчиків, що вони обов'язково повинні користуватися дорогими парфумами, щоб бути "популярними". А проте у цьому тренді є щось зворушливе, що нагадує нам про те, що підлітки просто нетерпляче чекають, коли ж вони стануть дорослими. Може, трохи надто нетерпляче.