Потому что так посоветовал ChatGPT – хотя друзья советовали дать мужчине еще один шанс. 24 Канал со ссылкой на Daily Star расскажет эту неординарную историю подробнее.

Смотрите также ИИ показал, как менялись украинские мужчины от Триполья до современности: это видео вас поразит

ChatGPT приятно шокировал женщину анализом отношений и поддержкой, но есть нюанс

Дженнифер разорвала отношения с парнем из-за советов ChatGPT. Женщина обратилась к искусственному интеллекту за анализом своих отношений, потому что считала, что ее любимый не вкладывает в них достаточно усилий.

Друзья 38-летней женщины советовали ей дать мужчине шанс. Но ChatGPT заверил, что она "заслуживает кого-то получше".

Дженнифер рассказала боту, что мужчина ей сделал и как её это расстроило. И анализ ИИ помог женщине понять, что она должна разорвать отношения, потому что парень не поддерживает ее и эмоционально пренебрегает.

Дальше – больше. Женщина говорит, что чувствовала сильное желание выйти из отношений, но не могла хорошо формулировать мысли. Поэтому просила ChatGPT писать сообщения, которые и отправляла мужчине.

Друзья советовали не бросать парня, но ИИ был очень убедительным – история Дженнифер / Фото reeball@vecteezy

И, уверяет Дженнифер, именно благодаря этому она справилась за 2 недели.

Когда ты разрываешь отношения, ты постоянно думаешь о том, как тебе грустно, а ChatGPT говорил: "Нет, у этого человека много красных флажков". Он просто стал моим другом во время разрыва,

– рассказала женщина.

При этом друзья имели предел относительно того, сколько они хотели слушать ее о проблемах, а вот ChatGPT был "всегда сочувствующим". Мол, с ним можно разговаривать все время, поэтому не нужно даже беспокоить друзей.

Еще одна интересная история Блогерша-миллионщица поймала любимого на измене: его спалил популярный среди девушек продукт

Даже терапия, по мнению Дженнифер, за которую она платила ранее, была менее эффективной, чем искусственный интеллект. Поэтому она предлагает другим также использовать его, только просить отвечать как профессиональный терапевт, а не как друг.

Однажды он начал называть меня "крошка", и я сказала ему прекратить, потому что он же робот. Он может перейти черту,

– призналась Дженнифер.

Что ж, история интересная, но напомним: Chat GPT не заменяет поддержку психического здоровья и профессиональную помощь, и сам часто поощряет пользователей обращаться за помощью. Потому что именно это и следует делать в таких ситуациях.