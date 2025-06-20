Бо так порадив ChatGPT – хоча друзі радили дати чоловікові ще один шанс. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповість цю неординарну історію докладніше.

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ChatGPT приємно шокував жінку аналізом стосунків і підтримкою, але є нюанс

Дженніфер розірвала стосунки з хлопцем через поради ChatGPT. Жінка звернулася до штучного інтелекту по аналіз своїх стосунків, бо вважала, що її коханий не вкладає у них достатньо зусиль.

Друзі 38-річної жінки радили їй дати чоловікові шанс. Але ChatGPT запевнив, що вона "заслуговує на когось кращого".

Дженніфер розповіла боту, що чоловік їй зробив і як її це засмутило. І аналіз ШІ допоміг жінці зрозуміти, що вона повинна розірвати стосунки, бо хлопець не підтримує її й емоційно нехтує.

Далі – більше. Жінка каже, що відчувала сильне бажання вийти зі стосунків, але не могла добре формулювати думки. Тому просила ChatGPT писати повідомлення, які й надсилала чоловікові.

Друзі радили не кидати хлопця, але ШІ був дуже переконливим – історія Дженніфер / Фото reeball@vecteezy

І, запевняє Дженніфер, саме завдяки цьому вона впоралася за 2 тижні.

Коли ти розриваєш стосунки, ти постійно думаєш про те, як тобі сумно, а ChatGPT казав: "Ні, у цієї людини багато червоних прапорців". Він просто став моїм другом під час розриву,

– розповіла жінка.

При цьому друзі мали межу щодо того, скільки вони хотіли слухати її про проблеми, а от ChatGPT був "завжди співчутливим". Мовляв, із ним можна розмовляти весь час, тому не потрібно навіть турбувати друзів.

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Навіть терапія, на думку Дженніфер, за яку вона платила раніше, була менш ефективною за штучний інтелект. Тому вона пропонує іншим також використовувати його, тільки просити відповідати як професійний терапевт, а не як друг.

Одного разу він почав називати мене "крихітко", і я сказала йому припинити, бо він же робот. Він може перейти межу,

– зізналася Дженніфер.

Що ж, історія цікава, але нагадаємо: Chat GPT не замінює підтримку психічного здоров'я та професійну допомогу, і сам часто заохочує користувачів звертатися по допомогу. Бо саме це й слід робити у таких ситуаціях.