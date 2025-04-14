И одна барышня, которая находится в отношениях 25 лет, поделилась неожиданным способом сделать это. Джемма, тренер по сексу и отношениям и инструктор по йоге предлагает одну хитрость, которая позволит сохранять желание между партнерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Metro.

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Как сохранить искру в отношениях

Джемма говорит, что обожает спонтанный секс со своим мужем. И пара не беспокоится о том, где именно это происходит. Сами интимные встречи она называет "волнующими".

Они занимаются сексом в постели, в лесу, на диване или в машине. Такое впечатление, что они все еще находятся в фазе медового месяца, хоть вместе в счастливом браке уже 25 лет. Впрочем, следует понимать, что так было не всегда. Был период, когда в их сексуальной жизни наступило огромное затишье. Впоследствии Джемма, воспитывающая двоих детей, убедилась, что ее либидо вернулось на правильный путь. Тогда она поставила перед собой вызов.

Пара старается как можно чаще заниматься сексом. Однажды даже поставила себе задачу: отдаваться плотским утехам семь дней подряд. И на этом они не остановились, занимаясь сексом 12 дней подряд.

Нам стало трудно, когда появились дети, и нам пришлось изменить динамику, втискивая время от времени несколько быстрых половых актов. В 2006 году в нашей сексуальной жизни наступило затишье, потому что мы потерялись на работе и отдалились друг от друга, поэтому у нас была сухая полоса на пол года. Сейчас мы стараемся ставить перед собой интимные вызовы, чтобы углубить нашу связь – я рекомендую это и друзьям,

– рассказала она.



Интимные встречи происходят и в автомобиле / Фото freepik

Занимаются сексом, где заблагорассудится

Как отметила Джемма, она пытается найти время для своего мужа. Интимные встречи они устраивают даже в те дни, когда они достаточно заняты. Так, однажды пара втиснула быстрый секс между ее занятиями йогой, встретившись в местном лесу.

Здесь очень грязно и холодно, но ведь это лишь на один раз. Хотя я положила в сумку одеяло, но на самом деле я просто хочу быстренько посидеть на дереве,

– вспоминает она.

Затем она рассказала, как через несколько дней после того, как дети вернулись из школы, супруги занялись сексом в машине, припарковавшись на сельской дороге. Джемма говорит, что они пользуются тем, что их стекло максимально затемнено.

"Сегодня мы переходим на новый уровень, поскольку Даррен предложил сделать это в машине после того, как заберем детей из школы. Конечно, я не против. На самом деле мы делаем это довольно часто, потому что нам нравится возможность быть пойманными или кто-то наблюдает – это возбуждает", – заметила она.

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Джемма и ее любимый прекрасно понимают, что "жизнь может помешать" интимному удовольствию. В то же время их подход к встречам позволяет сохранить отношения веселыми и поддерживать огонек между ними.