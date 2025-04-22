Любовь через сотни километров: что работает на пользу, а что разрушает отношения на расстоянии

Отношения на расстоянии в современном мире все органичнее вплетаются в реальность. Но никогда не утихает дискуссия вокруг того, стоит или не стоит идти на такой шаг.

Ведь есть немало как плюсов, так и минусов у отношений на расстоянии. 24 Канал со ссылкой на Marriage расскажет подробнее.

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Что такое отношения на расстоянии и какое оно, это "расстояние"

Отношения на расстоянии – это отношения, в которых люди географически разделены. Например, они встречались в университете, но на работу пошли в разных городах. Есть 2 типа отношений на расстоянии: в первом случае пара жила вместе, но обстоятельства заставили кого-то переехать, во втором – пара уже во время знакомства, как вот в интернете, находилась на значительной дистанции.

Если попытаться посчитать в цифрах, то ученые приводят примерный ориентир, который часто называют сами участники таких отношений. Отношения на расстоянии – это когда люди должны ехать друг к другу несколько часов, или когда расстояние между ними превышает 200 километров. Соответственно, большая часть общения происходит с помощью телефона.

Действительно, благодаря легкому доступу к технологиям, распространению смартфонов и соцсетей два человека даже на разных концах света могут быть на постоянной связи. И современные исследования показывают, что люди в отношениях на расстоянии считают связь через видео и аудио достаточно близкой.

Однако очевидно, что этот тип отношений подходит не всем. Чтобы понять свое отношение к нему, стоит узнать о нескольких плюсах и минусах отношений на расстоянии.

Есть немало как плюсов, так и минусов у отношений на расстоянии / Фото freepik

Главные плюсы и минусы отношений на расстоянии

Преимущества отношений на расстоянии:

Сильная эмоциональная связь, поскольку отношения не являются полностью физическими.

Крепче доверие, потому что вы можете полагаться, что ваш партнер будет хранить вам верность.

Совместное время ощущается особенным, поскольку вы не видитесь так часто, как другие пары.

Есть время на собственные цели, например на карьерные стремления, и на свои хобби, и просто на время наедине.

Больше свободы действий, без необходимости согласовывать свои планы с партнером.

Меньше конфликтов, ведь у вас есть время на отдых и вы не находитесь постоянно рядом.

Особая страсть, поскольку вы не всегда рядом, поэтому больше цените эти моменты.

Вы не воспринимаете свою пару как должное. Потому что когда вы постоянно вместе, то можете меньше ценить компанию друг друга.

Стрессоустойчивость, формированию которой способствует способность справляться с расстоянием, и потенциал переживать будущие штормы.

Развитые коммуникативные навыки. Вы редко общаетесь вживую, поэтому редко можете читать язык тела, а потому учитесь становиться более сильными коммуникаторами.

Этот тип отношений подходит не всем, поэтому стоит понимать, какие он имеет преимущества, а какие недостатки / Фото freepik

Недостатки отношений на расстоянии: