Цілком пристойний привід, щоб згадати про автомобілі, якими пересувається ця зірка. 24 Канал розповість докладніше про це із посиланням на GQ.
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Памела Андерсон має колекцію авто, про яку мріє кожна артистка
У новому фільмі Андерсон зуміла залишити позаду всі стереотипи, які піднесли її на вершину слави в 1990-х. Тоді вона стала секс-символом завдяки ролі у "Рятувальниках Малібу" та статусу Playboy Bunny. Та згодом вона присвятила себе турботі про себе і своїх дітей, кардинально змінила свій публічний імідж, завжди випромінюючи безтурботний спокій.
Тепер ми побачимо Памелу у The Last Showgirl від Джіа Копполи. Вона грає досвідчену танцівницю, яка мусить планувати своє майбутнє, коли її шоу раптово закривається після 30-річної кар'єри. В акторській команді також Джеймі Лі Кертіс, Кірнан Шипка, Бренда Сонг і Дейв Батіста.
Шоудіва і зірка, Памела Андерсон має не надто велику, але дуже стильну колекцію автомобілів. Ось вони:
Ось такі 3 автівки має Памела Андерсон / Ілюстративні фото виробників
- Jaguar XK. Елегантний Gran Tourer, який британський бренд випускав з 1996 по 2014. Він вирізняється вишуканим дизайном, аеродинамічними лініями та спортивним стилем з класичними впливами Jaguar. Перше покоління мало двигуни V8, друге, представлене у 2006, отримало легший алюмінієвий кузов та більш потужні двигуни. Вишуканий інтер'єр з якісними матеріалами та передовими для свого часу технологіями позиціює авто як розкішне, орієнтоване на задоволення від водіння та продуктивність.
- Land Rover Range Rover. Розкішний позашляховик, що поєднує в собі вишуканість, передові технології та виняткові позашляхові характеристики. З моменту свого запуску в 1970 він пройшов через кілька поколінь, зберігаючи статус еталона у сегменті. Він пропонує різноманітні силові установки, також гібридні варіанти та високопродуктивні версії V8, що гарантують потужність та ефективність. Здатність долати складні ділянки місцевості без шкоди для комфорту є однією з його головних відмінностей.
- Maserati Quattroporte. Розкішний спортивний седан італійської компанії, що поєднує в собі елегантність, високу продуктивність і вишуканий дизайн. З моменту свого дебюту в 1963 він еволюціонував через кілька поколінь, зберігаючи свою сутність великого седана з душею спортивного автомобіля. Його естетика відрізняється плавними, але агресивними лініями, а під капотом – потужні двигуни, серед яких і розроблені у співпраці з Ferrari варіанти V6 і V8. Його динаміка водіння балансує між спортивністю та вишуканістю, що робить його унікальним вибором у сегменті розкішних седанів.