Цілком пристойний привід, щоб згадати про автомобілі, якими пересувається ця зірка. 24 Канал розповість докладніше про це із посиланням на GQ.

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Памела Андерсон має колекцію авто, про яку мріє кожна артистка

У новому фільмі Андерсон зуміла залишити позаду всі стереотипи, які піднесли її на вершину слави в 1990-х. Тоді вона стала секс-символом завдяки ролі у "Рятувальниках Малібу" та статусу Playboy Bunny. Та згодом вона присвятила себе турботі про себе і своїх дітей, кардинально змінила свій публічний імідж, завжди випромінюючи безтурботний спокій.

Тепер ми побачимо Памелу у The Last Showgirl від Джіа Копполи. Вона грає досвідчену танцівницю, яка мусить планувати своє майбутнє, коли її шоу раптово закривається після 30-річної кар'єри. В акторській команді також Джеймі Лі Кертіс, Кірнан Шипка, Бренда Сонг і Дейв Батіста.

Шоудіва і зірка, Памела Андерсон має не надто велику, але дуже стильну колекцію автомобілів. Ось вони:

Ось такі 3 автівки має Памела Андерсон / Ілюстративні фото виробників