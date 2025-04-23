Автомобили Памелы Андерсон: у этой звезды есть коллекция, о которой мечтает каждая showgirl
- Памела Андерсон возвращается в кино с фильмом The Last Showgirl Джиа Копполы.
- Андерсон имеет интересную коллекцию автомобилей – она небольшая, но очень стильная.
Памела Андерсон как актриса стильно возвращается в кино с лентой The Last Showgirl Джиа Копполы. Это драма о танцовщице осеннего ревю, которая попала в беду.
Вполне приличный повод, чтобы вспомнить об автомобилях, которыми передвигается эта звезда. 24 Канал расскажет подробнее об этом со ссылкой на GQ.
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Памела Андерсон владеет коллекцией авто, о которой мечтает каждая артистка
В новом фильме Андерсон сумела оставить позади все стереотипы, которые вознесли ее на вершину славы в 1990-х. Тогда она стала секс-символом благодаря роли в "Спасателях Малибу" и статусу Playboy Bunny. Но впоследствии она посвятила себя заботе о себе и своих детях, кардинально изменила свой публичный имидж, всегда излучая безмятежное спокойствие.
Теперь мы увидим Памелу в The Last Showgirl от Джиа Копполы. Она играет опытную танцовщицу, которая должна планировать свое будущее, когда ее шоу внезапно закрывается после 30-летней карьеры. В актерской команде также Джейми Ли Кертис, Кирнан Шипка, Бренда Сонг и Дэйв Батиста.
Шоу-дива и звезда, Памела Андерсон владеет не слишком большой, но очень стильной коллекцией автомобилей. Вот они:
Вот такие 3 машины есть у Памелы Андерсон / Иллюстративные фото производителей
- Jaguar XK. Элегантный Gran Tourer, который британский бренд выпускал с 1996 по 2014. Он отличается изысканным дизайном, аэродинамическими линиями и спортивным стилем с классическими влияниями Jaguar. Первое поколение имело двигатели V8, второе, представлено в 2006, получило более легкий алюминиевый кузов и более мощные двигатели. Изысканный интерьер с качественными материалами и передовыми для своего времени технологиями позиционирует авто как роскошное, ориентированное на удовольствие от вождения и производительность.
- Land Rover Range Rover. Роскошный внедорожник, сочетающий в себе изысканность, передовые технологии и исключительные внедорожные характеристики. С момента своего запуска в 1970 он прошел через несколько поколений, сохраняя статус эталона в сегменте. Он предлагает различные силовые установки, также гибридные варианты и высокопроизводительные версии V8, гарантирующие мощность и эффективность. Способность преодолевать сложные участки местности без ущерба для комфорта является одним из его главных отличий.
- Maserati Quattroporte. Роскошный спортивный седан итальянской компании, сочетающий в себе элегантность, высокую производительность и изысканный дизайн. С момента своего дебюта в 1963 он эволюционировал через несколько поколений, сохраняя свою сущность большого седана с душой спортивного автомобиля. Его эстетика отличается плавными, но агрессивными линиями, а под капотом – мощные двигатели, среди которых и разработанные в сотрудничестве с Ferrari варианты V6 и V8. Его динамика вождения балансирует между спортивностью и изысканностью, что делает его уникальным выбором в сегменте роскошных седанов.