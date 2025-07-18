Понимание значения этих сигналов позволяет вовремя реагировать и избежать дорогостоящего ремонта. Об основных – ABS, ESP, TPMS – расскажет 24 Канал со ссылкой на Car and Driver.
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ABS, ESP, TPMS: как распознать проблемы с авто, понимая все эти сигналы?
ABS – антиблокировочная система тормозов. Символ – желтый или оранжевый значок с надписью ABS.
- Он загорается, когда возникают проблемы с системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения. Если значок горит постоянно, это может указывать на неисправность датчиков, проводки или модуля ABS.
- Хотя тормоза будут работать, система не гарантирует стабильности на скользкой дороге. Поэтому здесь стоит проверить систему в автосервисе, и как можно скорее.
ESP – электронная система стабилизации. Значок – авто со следами скольжения или надпись ESP.
- Он сигнализирует о проблемах с системой, которая помогает удерживать авто на траектории во время резких маневров или на скользком покрытии. Если значок мигает, система активно работает.
- Но если горит постоянно – это указывает на неисправность. Причины могут быть связаны с датчиками угла поворота, ABS или электронного блока. Немедленно обратитесь к специалистам – отключенная ESP снижает безопасность.
Что означают значки ABS, ESP и TPMS для безопасности автомобиля / Фото azerbaijan_stockers@freepik
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TPMS – система мониторинга давления в шинах. Символ – подковообразный значок с восклицательным знаком или надпись TPMS.
- Он предупреждает о низком давлении в шинах или неисправности датчиков. Низкое давление может привести к ухудшению управляемости, повышенному расходу топлива или повреждению шин.
- Если значок горит, проверьте давление во всех шинах манометром и подкачайте при необходимости. Постоянное горение может указывать на повреждение датчика TPMS – это требует диагностики.
Заметьте, игнорирование предупредительных сигналов может привести к авариям или дорогостоящему ремонту. Поэтому будьте внимательны к сообщениям на экране всегда.