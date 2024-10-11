Доктор Джулиан Де Силва, пластический хирург, использовал греческую золотую пропорцию красоты. С ее помощью он определил 10 самых красивых мужчин в мире, согласно научным исследованиям, пишет The New York Post.

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Эти совершенно новые методы компьютерного картографирования позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, и эта технология полезна при планировании операций для пациентов,

– сказал Де Сильва.

Что такое золотое сечение Золотое сечение – 1,618 : 1 – это древнегреческое математическое уравнение, которое считается неопровержимым мерилом настоящей красоты, и чем ближе структура вашего лица к этим числам, тем вы красивее.

Де Силва, который руководит Центром передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, в своем анализе пришел к выводу, что Аарон Тейлор-Джонсон с научной точки зрения – самый красивый мужчина на Земле.

34-летний актер, о котором ходят слухи, что он может стать следующим Джеймсом Бондом, возглавил список с почти идеальным результатом 93,04%.

Тейлор-Джонсон самый красивый мужчина на Земле / Фото из инстаграма Тейлора-Джонсона

Аарон был явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства,

– подчеркнул Де Силва.

Он объяснил, что делает Тейлора-Джонсона "таким исключительным" его общая форма лица, которая "лишь на 0,8% не дотягивает до идеала" с результатом 99,2%. Ширина и длина его носа также "почти идеальные" – 98,8%.

"У него также хорошо вылепленный подбородок, который был оценен на 95%, – объяснил Де Сильва. – Все его показатели были действительно высокими, за исключением расстояния между глазами (89%), промежутка между носом и губами (89,6%) и губ (86%)".

Если Тейлор-Джонсон станет следующим агентом 007, это сделает его "самым красивым Джеймсом Бондом в истории этой роли", как утверждают ученые.

Аарон с результатом 93,04% значительно опережает Шона Коннери, который занимает второе место с 89,2%, Роджера Мура на третьем с 88,8% и Дэниела Крейга на последнем месте – за Джорджем Лезенби – с 84,2%.

На втором месте 32-летний Люсьен Лависконт, звезда "Эмили в Париже", с результатом 92,41% – и у него самый высокий балл за длину и ширину лица – 99,1%. Он возглавил рейтинг за "губы хорошей формы" – 97,4%, хотя ему и снизили оценку за промежуток между носом и верхней губой.

Третьим самым красивым мужчиной в мире стал 28-летний Пол Мескаль с результатом 92,38%. Он получил самый высокий балл за свой квадратный подбородок – 98,6%, а за тонкие губы – лишь 82%.

На четвертом месте – 38-летний Роберт Паттинсон с 92,15%. Де Силва отметил, что сердцеед из "Сумерек" "вошел в пятерку лидеров почти во всех категориях, потому что у него классические черты лица и великолепная точеная челюсть. Единственный балл ниже среднего он получил за губы, которые немного тонкие и плоские".

Роберт Паттинсон занял четвертую строчку / Фото из инстаграма Паттинсона

Британский актер Джек Лоуден, 34 года, занял пятое место с результатом 90,33%. Он получил самый высокий балл за положение глаз и занял второе место за расстояние между глазами. Снижение баллов произошло из-за его губ, а также длины и ширины носа.

"Нетрудно понять, почему он произвел такое впечатление своими глубокими голубыми глазами", – сказал Де Сильва о Лоудене.

Джордж Клуни – самая старшая звезда в этом списке, заметил Де Силва о шестом самом красивом мужчине в мире. Но он остается потрясающе привлекательным мужчиной с классическими чертами лица.

63-летний Клуни набрал 89,9% из-за "потери объема лица и, неизбежного, некоторого обвисания вокруг глаз".

В 63 года все еще входить в первую десятку – это замечательно и свидетельствует о его невероятной природной красоте,

– добавил Де Силва.

Звезда "Людей Икс" 34-летний Николас Холт занял седьмое место с результатом 89,84%. Он набрал 95,8% за разрез глаз и получил высокие баллы во всех категориях – кроме общей формы лица, которая получила 80%.

Николас Холт также попал в рейтинг / Фото из инстаграма Холта

Чарльз Мелтон, известный по сериалу "Ривердейл", занял восьмое место с результатом 88,46%, получив высокие баллы за разрез глаз, длину и ширину лица, но получил низкую оценку за щель между носом и верхней губой.

У него мать – кореянка, а отец – американец, и это смешанное происхождение придает ему особенно яркой внешности,

– отметил де Силва.

На девятом месте оказался Идрис Эльба с общим результатом 87,94% – но он получил самую высокую оценку за расстояние между глазами – 98,9%.

"Красиво вылепленный подбородок" Эльбы немного не дотянул до первого места с результатом 98,5%, и он был понижен из-за формы носа.

"В свои 52 года Идрис является третьим старейшим мужчиной в списке, но он демонстрирует мало признаков старения и находится в прекрасной форме", – добавил Де Силва.

Наконец, на десятом месте оказался Шах Рукх Хан, 58-летний "король Болливуда", который набрал всего 86,76% и получил очень высокие баллы за свои губы и квадратный подбородок, но был понижен из-за формы носа.

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Де Силва сказал, что "король Болливуда" был одной из крупнейших звезд Индии в течение последних трех десятилетий. Он все еще поражает в свои 58 лет и прекрасно стареет.